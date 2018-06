Fenerbahçe Başkanı Kim Oldu, Kim Seçildi? Ali Koç Mu, Aziz Yıldırım mı başkan Oldu?

Fenerbahçe Başkanı kim oldu? sorusunun cevabı bu haberde. Bugün Fenerbahçe'de kongreye heyecanı yaşadı. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı kongre, dün sabah saatlerinden itibaren başladı. Peki Fenerbahçe Başkanı kim oldu, Ali Koç kaç oy aldı, Aziz Yıldırım kaç oy aldı? Ali Koç listesi, Aziz Yıldırım listesi ile ilgili detaylar burada.

FENERBAHÇE'NİN 33. BAŞKANI ALİ KOÇ

Fenerbahçe’de başkanlık koltuğu 20 yıl aradan sonra el değiştirdi. Tarihi kongrede Aziz Yıldırım’ı geride bırakan Ali Koç, sarı lacivertli kulübün 33. başkanı oldu.

Ali Koç’un camiada etkin rol alma süreci, kurucularından olduğu 1907 Derneği’nin başkanlığını yapmasıyla başladı. 2004’te derneğin başına geçen Koç, bundan iki yıl sonra Fenerbahçe yönetimine girdi.

2006‘nın ardından 2009’daki seçimi de Aziz Yıldırım’ın kazanmasıyla Ali Koç bir kez daha yönetimde görev aldı. Ancak kulüp tarihinin en karanlık dönemi, bu yönetim kuruluna isabet etti. Başkan Aziz Yıldırım’ın yanı sıra asbaşkanlar Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu 1 yıl özgürlüklerinden mahrum kaldı. Ali Koç, bu süreçte UEFA ve Federasyon’la ilişkiler başta olmak üzere yönetimin öne çıkan ismi oldu, taraftarın büyük ilgi ve sevgisini topladı.

Öyle ki Aziz Yıldırım sonraki yıllarda görevden ayrılmaya karar vermesi halinde başkanlığa Ali Koç’u aday göstereceğini açıkladı. Fenerbahçe, 2012’de bir kez daha olağan seçime gitti. Bu kez yönetimde yer almayan Ali Koç sonraki 6 yıl kulüpten ayrı kaldı. Ali Koç başkanlık yolundaki ilk somut adımlarınıysa 2017 yılında attı. 1907 Derneği’nin gecesinde üyelere seslenen Koç, adaylığını açıkladı.

Ali Koç, bu dönemde taraftardan büyük destek gördü. Öyle ki bir kulüp başkanı adayının afişleri, adeta seçime hazırlanan bir siyasi parti gibi sokakları süsledi. Sosyal medyada da Ali Koç için hazırlanan videolar sıkça görünür oldu.

Fenerbahçe tarihinin en kalabalık seçimi Ülker Stadı’nda yapılırken, Ali Koç, 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemine son veren isim oldu.

AZİZ YILDIRIM STADYUMU TERK ETTİ

Seçimlere başkan olarak giren Aziz Yıldırım, ilk sonuçların ardından duygusal anlar yaşayarak stadı terk etti.

Fenerbahçe'de tarihî kongre!

Fenerbahçe tarihî günlerinden birini yaşıyor. Ülker Stadı’ndaki kongrede mevcut başkan Aziz Yıldırım ile eski yöneticilerden Ali Koç, bugün başkanlık için kapışacak. Kulüp tarihinde ilk defa statta yapılan kongrenin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Stadı dolduran üyeler âdeta ikiye bölünmüş gibiydi. Koç lehine yapılan konuşmalarda bir grup, Yıldırım’ı öven sözlerde diğer grup yaptıkları tezahüratlarla maç ortamını aratmadı. Kongrede divan başkanlığına Vefa Küçük seçildi.

> Rekor katılım olacak

26 bin 650 üyenin oy hakkı bulunuyor. Mevcut başkan Aziz Yıldırım 13. defa bir seçim zaferi yaşamak, Ali Koç ise Fenerbahçe Kulübü’nün 33. başkanı olmak için üyelerden oy bekleyecek. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde, 38 sandıkta gerçekleştirilecek. Aziz Yıldırım, sarı; Ali Koç beyaz renkli pusulayla yarışacak. Sandıklar toplu olarak açılacak ve sayıma geçilecek.

Başkan Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çağrı

Başkan Aziz Yıldırım, tarihî kongrede ilginç açıklamalarda bulundu. Ali Koç’tan sonra kürsüye gelen Yıldırım, yaşanan gerginliklerden dolayı kongre üyelerine sert çıkarken “Maçta bağırmazsınız, burada bağırıyorsunuz. Burası kongre. Herkes saygılı olsun” çıkışında bulundu. Yıldırım, konuşmasının sonunda Ali Koç’a tarihî bir teklifte bulunarak, “Sen ne veriyorsan ben de aynısını veriyorum. Aynı şartlarda... Açık arttırmaya çevirmeyelim bu işi, gel ikimiz de aynı parayı koyalım kasaya. Senin başkanlığınla 150 milyon TL kazanacaksa Fenerbahçe, benim önerdiğim formül ile 300 milyon TL olsun Fenerbahçe’nin parası. Sen futbol şubesinin başına geç, ben de amatör şubeleri ve kulübü yöneteyim Hodri meydan... Buyurun kim Fenerbahçe için var, görelim” dedi.

> Nasıl hesap soracaklar

Yıldırım şöyle devam etti: “20 yıl önce bu kongre beni seçti ve bu göreve getirdi. Fenerbahçe şan, şöhret, soy sop bakmadı. ‘Ruhumuz bir’ diyerek bu yola baş koyduk. Fenerbahçe bir aşktır. Değişim tabii ki kaçınılmazdır. Değişimden kastedilen şey yöneticilerin değişmesi olsa gerek. Sanki ben ve arkadaşlarım değişirse, sihirli bir dokunuş olursa her şey değişecek! Değişimden anlaşılması gereken Fenerbahçe’nin nasıl değişeceğidir. Bu Yargıtay kararı benim kişisel kararım değil. Öyle olsa ‘karar çıkana kadar başkan kalmak istiyorum’ demezdim. Ali Koç, 101 kişinin BİMER’e yaptığı başvurudan endişe duyuyor. Bundan endişe duyan biri Fenerbahçe için hesap sorabilir mi? Şimdi diyorlar ki Aziz Yıldırım herkesle kavga ediyor. Ben de soruyorum hırsızın hiç mi suçu yok? Bizi bu noktaya getiren her şeyin altında 3 Temmuz yatmaktadır” Bu arada kongrede Aziz Yıldırım ve yönetimi mali-idari yönden ibra edildi.

ALİ KOÇ, AZİZ YILDIRIM’IN KENDİSİNİ TAKIMIN ÖNÜNE KOYDUĞUNU SÖYLEDİ

Başkan adayı Ali Koç, dün kongrede yaptığı konuşmada Fenerbahçe’de değişim zamanının geldiğini söyledi. Zaman zaman duygusal, zaman zaman da sert sözler sarf eden Koç özetle şunları söyledi: “Tesisleşme, stat, salonumuz, amatör şubelerdeki başarı. Hayatını Fenerbahçe’ye vakfetme. Her Fenerbahçeli gibi ben de bunlar için başkanımıza minnettarım. Hiçbir şey Fenerbahçe’den büyük değil demiştiniz. Siz de Fenerbahçe’den büyük değilsiniz, bunu unuttunuz. Her başarıyı sahiplendiniz, her başarısızlığı başkalarına faturaladınız. Bu sene de kaçan şampiyonluktan ben dahil herkesi sorumlu tuttunuz. Revivo’ları, Rüştüleri, Van Hooijdonk’ları, Alex’leri kendi televizyonumuzda göremiyoruz. Bu isimler silinmiş gibi adeta. Bunlarla birlikte kendi geçmişinizi sildiğinizin farkında değil misiniz?”

>Bir hayal gerçekleşiyor

“3 Temmuz F.Bahçe’nin kırmızı çizgisidir. Sanki biz bu konuyu hafife alıyormuşuz. Eğer sizin başkanlık döneminde değil de, bir başkasının başkanlık döneminde tazminat mücadelesi verilmesi gerekiyorsa bu işe birçok kimsenin kafa sokacağından hiç şüpheniz olmasın. Kırıldım. Ben her şey 3 Temmuz’a bağlanamaz derken neyi kastediyorum? 3 Temmuz’u hafife alıyormuşum. Artık kavgaları tarihe havale edip, yeni bir hikâye yazmanın, yeni bir atılım yapmanın tam zamanı. FETÖ’cü iması yaptınız, camiayı böldü dediniz. Seçim öncesi başka, seçim sonrası farklı davranıyorsunuz. Kırıldığımızı, üzüldüğümüzü ve kalbimizin bir parçasının koptuğunu bilmenizi istiyorum. Belki başta inanmadınız. Aday olmaz, yapamaz dediniz, sonra beceremez dediniz. Ama sizler de bana inanmaya başladınız. Sayenizde bir hayal gerçekleşmek üzere...”

“Daha buradayım!”

∂ Kürsüye çıkan eski başkanlardan Ali Şen “Aziz Yıldırım’ın kalbinde de Ali Koç’un olduğunu biliyorum. Fenerbahçeliler onu asla unutmayacak’’ dedi. Aziz Yıldırım da “Ali Şen beni öpüyor ama ben daha buradayım rahat olsun’’ deyince gülüşmeler yaşandı.

∂ Kongre üyelerinden Zeki İzci’nin “Biz bunca hizmetlerinden sonra seçim kaybeden bir başkan olarak anılmasını istemezdik. Sayın Yıldırım artık emeklilik vaktiniz geldi” sözleri yöneticileri çıldırttı. Ali Cenk Başak ve İlhan Ekşioğlu, İzci’nin üzerine yürüdü.

Yalan suçlaması

∂ Ali Koç konuşması sırasında, “Başkan’ım yalan söylüyorsunuz. Bilabedel kulübe üyeler yapıyorsunuz. Benim aidatını ödediğim eşim, kayınvalidem... 5’i geçmez. Fazlası varsa getirin. Ne varsa topunuz gelin, getirin ortaya” deyince Aziz Yıldırım hayli sinirlendi.

Size otobüs çarparsa

∂ Günün en ilginç diyaloğu Ali Koç’un, “Başkan’a otobüs çarparsa” sözleriyle yaşandı. Aziz Yıldırım, “Niye otobüs çarpıyor bana?” deyince Koç, “Lafın gelişi. Tamam o zaman, araba çarpsın. Böyle bir şey olsa kulübü yönetecek adam yok mu?” karşılığını verdi.

Dakika dakika tarihi kongre

16:50 - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eşi Gonca Yıldırım ve kızı Yaz'la 36 nolu sandığın başına gelerek oyunu kullandı. Gonca Yıldırım oyunu kullandıktan sonra "Hayırlı olsun" derken, Aziz Yıldırım, kızı Yaz'la birlikte oyunu attı.

16:33 - Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, 21 nolu sandıkta oyunu kullandı. Koç, oyunu kullandığı sırada, 'Hayırlı uğurlu olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun.' dedi.

16:22 - Oy kullanan üye sayısı 21 bine yükseldi.

16:00 - Resmi açıklama geldi. An itibariyle 20 bin 400 üye oy kullandı...

15:17 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ülker Stadı'na gelerek tarihi kongrede oyunu kullandı.

15:10 - Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de oy kullanmak üzere stada geldi. Öte yandan Mehmet Ali Aydınlar da Saraçoğlu'na giriş yaptı.

15:06 - An itibariyle kullanılan oy sayısı 18 bini aştı. Artık son iki saate girdik...

14.54 - Kullanılan oy sayısı an itibariyle 16 bin oldu. G.Saray'ın son kongresinde 4 bin 800, Beşiktaş'ın son kongresinde ise 4 bin kişi sandığa gitmişti.

14:14 - Oy sayısı an itibariyle 15 bine ulaştı.

13:58 - Ben oyumu Ali Koç başkan için kullandım. Ali Şen'in gizli oyu yoktur, şeffaftır. 20 bin civarı oy kullanılacak. Şu anda da 14 bin kişi kadar kullanıldığını duydum.

13:55 - Fenerbahçe'nin Olağan Genel Kurulu Ülker Stadyumu'nda devam ederken, taraftarların da heyecanlı bekleyişi stat dışında sürüyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ülker Stadyumu'nda saat 10:00 itibarıyla başladı. Erken saatlerde stada gelen genel kurul üyeleri oylarını kullanırken, stat dışında taraftarların bekleyişi de sürüyor. Başkan adayı Ali Koç lehine tezahüratlarda bulunan Sarı-lacivertli taraftarlar da desteklerini stat önünde sürdürüyor.

13:22 - Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, oy kullanmak için Şükrü Saraçoğlu Stadı'na geldi. Alana girer girmez sandıkların olduğu bölüme ilerleyen Demirel, daha sonra oyunu kullandı. Demirel'e üyeler de ilgi gösterirken; tecrübeli isim fotoğraf taleplerini geri çevirmedi.

13:17 - Başkan adayı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç da kongredeki oyunu kullandı.

13:02 - Sıcaktan dolayı baygınlık geçiren bir üyeye sağlık ekipleri müdahale etti. Kadıköy'de sıcak hava üyelere zor anlar yaşatıyor...

13:00 - Bir Fenerbahçe üyesi, oyunu kullanmak için tekerlekli sandalye ile alana geldi.

12:42 - Bu dakika itibariyle kongre kartını alan 22 bin kongre üyesinden 12.050'si oyunu kullandı.

12:35 - Sıcak hava üyeleri oldukça zorluyor. Buna rağmen katılım çok yüksek. Yoğunluk sürüyor...

12:05 - Tarihi kongrede an itibariyle 22 binin üzerinde kişinin oy kullanmak için kongre kartı aldığı bildirildi.

11:20 - Başkan adayı Ali Koç basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak şu sözleri söyledi; 'Dereyi görmeden paçaları sıvamayacağız. Camianın bana yoğun teveccühü var. Bir hayal gerçekleşmek üzere. Taraftar olduğum için aday oldum. Taraftar bana inanıp güvendiği için sevgi gösteriyor. Aziz Yıldırım'a niye kızayım o benim başkanım.' dedi.

11:00 - Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emre Belözoğlu seçimli olağan genel kuruluna gelerek oyunu kullandı. Üyelerce büyük ilgi gören Belözoğlu, bol bol fotoğraf çektirdi. Öte yandan eski Fenerbahçeli basketbolcu Ömer Onan da, oy kullanmak için Ülker Stadı'na geldi.

10:00 - Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde oy verme işlemi resmen başladı. Başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım da erken saatlerde Ülker Stadı'na gelerek üyelerle ilgilenmeye başladılar.