Fenerbahçe Alarmı!

UEFA ve TFF sürpriz bir şekilde CAS’a başvurup savunma süresini 4 Kasım’a uzattı. Özellikle UEFA’nın Sion’un durumu ile ilgili gelişmeleri izlemek için bu yola başvurduğu öğrenildi!

Fenerbahçe’nin, UEFA ve Futbol Federasyonu aleyhine CAS’a açtığı davada sürpriz bir gelişme oldu. CAS’a başvuruda bulunan UEFA ve Futbol Federasyonu, savunma sürelerinin 4 Kasım’a kadar uzatılmasını istedi.



UEFA ve Futbol Federasyonu avukatlarının ortak kararı sonucu yapılan başvuru, CAS tarafından da kabul edildi. Bu karar Fenerbahçe Kulübü’ne iletildi. Şampiyonlar Ligi’ne alınmadığı ve mağdur olduğu gerekçesiyle UEFA ve TFF aleyhine CAS’a 45 milyon Euro’luk dava açan Fenerbahçe yönetimi, bu sürpriz gelişme üzerine bir süre daha beklemek zorunda kalacak.



Normalde önceki gün bitmesi gereken savunma süresi, 20 gün daha uzatılmış oldu. Sürenin UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uzatılması da değişik tartışmalar yarattı.



Özellikle UEFA’nın, Sion’un durumu ile ilgili gelişmeleri izlemek amacıyla böyle bir uygulamaya gittiği ve Futbol Federasyonu’nun da bu öneriyi kabul ettiği vurgulandı.



Bu şekilde ‘Fenerbahçe, UEFA, Futbol Federasyonu, Sion ve CAS’ arasında yaşanan süreç, adeta bir taktik savaşına dönüştü. Bu arada Sion’un, CAS’a açtığı davayı geri çekmek istemesine rağmen, daha önce aynı paralelde CAS’a açmış olduğu ayrı bir davanın bulunduğu bildirildi. Bu ilk davanın CAS’ta görüleceği ifade edildi.



Yerel mahkemede davayı kazanan İsviçre temsilcisi Sion’un, taktik gereği CAS’taki ikinci davayı geri çektiği belirtildi. UEFA ve Futbol Federasyonu’nun, Sion’un açtığı ilk dava sonucuna göre strateji izleyeceği iddia edildi.