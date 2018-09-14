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Fatma Amcaoğlu Futbolla Anılacak

Fatma Amcaoğlu Futbolla Anılacak

14 Eylül 2018 Cuma 09:46
Fatma Amcaoğlu Futbolla Anılacak

5’inci Geleneksel Fatma Amca Kadınlar Futbol Anı Turnuvası 21-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek

Uzun yıllar Gönyeli Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’nın kaptanlığını yaparak Kıbrıs Türk kadın futboluna emek veren ve 2013 yılında aramızdan ayrılan Fatma Amca anısına bu sene 5’incisi düzenlenecek Geleneksel Fatma Amca Kadınlar Futbol Anı turnuvası başlıyor.

Bu sene kadınlar liginde boy gösteren Geçitkale, Akdeniz Spor Birliği, Mağusa Spor Akademisi ve Merit Alsancak Yeşilova takımlarının yanı sıra Fatma Amca’nın eski takım arkadaşlarından oluşan Gönyeli Eski Dostlar takımının yer alacağı futbol turnuvası, 21 Eylül 2018 tarihinde saat 19.00’da Gönyeli Halı Sahası’nda başlayacak. İki gün sürecek turnuvada kadın takımları, şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele verecek.

Turnuva Gönyeli Belediyesi, Kiler Süpermarket, Lungo Cafe, Poy Organizasyon, Ektam Ltd. ve Ballı Market’in sponsorluğunda gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen turnuvanın finalinde rakibi Mağusa Spor Akademisi’ni mağlup eden Göçmenköy kadın takımı, turnuvayı şampiyon olarak tamamlamıştı.

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