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Fatma Amca anılıyor

Fatma Amca anılıyor

19 Eylül 2018 Çarşamba 08:50
Fatma Amca anılıyor

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen merhum Fatma Amca Kadınlar anı futbol turnuvası yapılıyor. Gönyeli Spor Kulübü kadın futbol takım kaptanlığı yapan Kıbrıs Türk kadın futboluna önemli hizmetler veren merhum Fatma Amca kadınlar anı futbol turnuvası 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Fatma Amca anı futbol turnuvasına Gönyeli Belediyesi, Ektam Ltd, Kiler Süpermarket, Lungo Cafe, Poy Organizasyon, Ballı Market sponsor olarak katkı koyuyor. Gönyeli halı sahasında iki gün boyunca gerçekleştirilecek olan 5.Fatma Amca Kadınlar anı futbol turnuvasına ligde mücadele eden Akdeniz Spor Birliği, Mağusa Spor Akademisi, Geçitkale, Merit Alsancak Yeşilova, Gönyeli eski dostlar olmak üzere beş takım katılıyor. 5.Fatma Amca kadınlar futbol anı turnuvasında ilk gün eleme maçları oynanırken, ikinci gün yarı final ve final maçları oynanacak. Final karşılaşmasının ardından düzenlenecek ödül töreninde dereceye giren takımlara ödüller yetkililer tarafından verilecek. Geçtiğimiz yıl düzenlenen 4.Fatma Amca Kadınlar anı futbol turnuvasında Göçmenköy kadın futbol takımı şampiyon oldu.

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