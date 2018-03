Es'ti geçti! 2-0

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Eskişehirspor'u konuk etti.



Maçın başından sonuna dek adeta Beşiktaş ve Eskişehirspor kalecisi Ivesa arasında geçen mücadeleden Siyah Beyazlılar 3 puanla ayrılarak ikinci devreye iyi bir başlangıç yaptı. Beşiktaş aldığı bu galibiyetle puanını 35'e çıkararak hem en yakın rakibi Eskişehirspor'la puan farkını 5'e çıkarmış oldu, hem de ikinci Fenerbahçe'yle puan farkını 1'e indirdi.



ES-ES HIZLI BAŞLADI

Maçın henüz 2. dakikasında Eskişehirspor Serdar'ın şutuyla gole çok yaklaştı.Beşiktaş ceza alanı önünde oluşan karambolde son olarak topu önünde bulan Serdar'ın sert şutunda, üst direği sıyıran meşin yuvarlak auta gitti.



IVESA BAŞARILI

Beşiktaş ilk ciddi gol pozisyonuna 18. dakikada girdi. Almeida'nın kazandığı topu alan Edu, sağ çaprazdan ceza alanına girdiği anda meşin yuvarlağı Ekrem'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, kaleci yatarak topu kontrol etti.



BEŞİKTAŞ YÜKLENİYOR

30. dakika Beşiktaş'ın gole çok yaklaştığı dakikalardan biri oldu. Ernst, sağdan ceza alanına girdiği anda son çizgide yerden ortaladı, altıpasın önünde topla buluşan Ekrem'in bekletmeden sert şutunda kaleci Ivesa başarılı bir şekilde topu çeldi. Ceza alanı içinde sol çizgide topu önünde bulan Almeida'nın pasında bu sefer Veli'nin ayak koyduğu meşin yuvarlak yandan auta gitti.







FERNANDES GOLE YAKLAŞTI

36. dakikada Veli'nin güzel pasıyla sağdan topla buluşan Hilbert'in bıraktığı topla ceza yayında buluşan Fernandes'in yerden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



İLK YARININ EN NET POZİSYONU

Beşiktaş 39. dakikada inanılmaz bir gol fırsatından faydalanamadı. Fernandes, sol çaprazda ceza alanı içinde rakibinden kurtardığı topu iyi ortaladı. Arka direkte topla buluşan Ekrem'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Eskişehirspor savunması daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.



İlk yarının kalan dakikaları da gol getirmeyince taraflar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle girdi.



ALMEIDA İYİ VURDU ANCAK IVESA BAŞARILI

Beşiktaş ikinci yarıya hızlı başladı. 46. dakikada Ekrem'in pasında Almeida, ceza alanı dışı sağ çaprazından plase bir vuruş yaptı ancak top, günün başarılı ismi Ivesa'da kaldı.



YİNE ALMEIDA, YİNE IVESA!

54. dakikada Beşiktaş gole bir kez daha yaklaştı. Ceza alanı içinde Edu topu solundaki Almeida'ya verdi. Portekizli'nin şutunu kaleci Ivesa kornere çeldi.



VE GOL NİHAYET!

Almeida'nın pozisyonu sonrasında kazanılan köşe vuruşunu Fernandes kullandı. Ön direkte yükselen Tomas Sivok'un kafa vuruşunda top, Ivesa'nın altından ağlarla buluştu.



ALMEIDA YİNE KAÇIRDI!

Beşiktaş 74. dakikada Eskişehirspor kalesine bir kez daha çok etkili geldi. Savunmayı az adamla yakalayan Beşiktaş'ta Edu sağ kanattan topu getirdi. Arka direğe ortasında Almeida'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.



VE BEŞİKTAŞ RAHATLIYOR

Beşiktaş'ı rahatlatan gol 91. dakikada geldi. Necip'in harika ara pasında Mustafa Pektemek sağdan ceza alanına girdi. Ivesa'yı geçip topu boş kaleye bıraktı.



Kalan dakikalarda da başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak ikibci devreye güzel bir başlangıç yapmış oldu. Eskişehirspor ise Ersun Yanal ile çıktığı ilk mücadeleden mağlubiyetle ayrılmış oldu.



Stat: Fiyapı İnönü

Hakemler: Yunus Yıldırım x, Serkan Gençerler xx, Adil Sinem xx

Beşiktaş: Cenk Gönen xxx, Hilbert xx (Dk. 66 Simao x), Sivok xxx, Egemen Korkmaz xx, İsmail Köybaşı xx, Ernst xx, Ekrem Dağ xx, Fernandes xx, Veli Kavlak xxx (Dk. 69 Necip Uysal xx), Edu xx, Almeida xx (Dk. 77 Mustafa Pektemek xxx)

Eskişehirspor: Ivesa xxx, Koray Arslan xx, Nadarevic xx, Sezgin Coşkun xx (Dk. 71 Burhan Eşer x), Volkan Yaman x, Bülent Ertuğrul xx, Pele x (Dk. 59 Mehmet Yıldız x), Tello xx, Kamara xx, Veysel Sarı xx, Serdar Özbayraktar xx (Dk. 79 Batuhan Karadeniz x)

Goller: Dk. 54 Sivok, Dk. 90 Mustafa Pektemek (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 24 Veli Kavlak (Beşiktaş)



KADRO DEĞİŞMEDİ

Beşiktaş, Eskişehirspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig ikinci yarı ilk hafta maçına, son yaptığı Kardemir Karabükspor karşılaşmasının kadrosuyla çıktı.



Teknik direktör Carlos Carvalhal, Kardemir Karabükspor maçının kadrosunu bozmazken, Hugo Almeida ile Edu'yu birlikte oynattı.



Savunmayı her zamanki gibi Hilbert, Sivok, Egemen ve İsmail Köybaşı'ndan oluşturan Portekizli teknik adam, orta alanda ise Ernst, Fernandes, Veli ve Ekrem'e şans tanıdı.



SIMAO KADRODA

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Simao Sabrosa, Eskişehirspor maçıyla takıma döndü.

Carvalhal tarafından ilk 11'de görevlendirilmeyen Simao, yedek kulübesinde oturdu.



Simao'nun yanı sıra Rüştü, İbrahim Toraman, Mustafa Pektemek, Necip Uysal, Burak Kaplan ve Tanju Kayhan yedek kulübesindeki diğer futbolcular oldu.



Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Ricardo Quaresma, Mehmet Aurelio ve Ersan Gülüm ile ülkesinden geç dönen Brezilyalı Sidnei kadroya alınmadı.



YANAL İLK MAÇINDA

Eskişehirspor'da Michael Skibbe'nin görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Ersun Yanal, takımının başında ilk resmi maçına çıktı.



Öte yandan kırmızı-siyahlı ekipte, sarı kart cezalısı olan Dede ve Diego kadroda yer almadı.



TRİBÜNLER DOLMADI

Beşiktaş taraftarları, ikinci yarının ilk hafta maçına fazla ilgi göstermedi.

Tribünlerde yer yer boşluklar gözlenirken, karşılaşmayı yaklaşık 20 bin sporsever izledi.

Bu arada 500 kadar Eskişehirspor taraftarı da kendilerine ayrılan eski açık tribündeki yerlerinden takımlarını destekledi.



SERDAR ADALI'YA TEZAHÜRAT

Beşiktaşlı taraftarlar, şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, daha sonra serbest bırakılan ve yönetim kurulundan istifa eden Serdal Adalı'ya maç öncesi destek verdi.



Kapalı tribünde bulunan taraftarlar, ''Beşiktaş'ın başkanı Serdal Adalı'' diye tezahüratta bulundu.

Taraftarlar ayrıca teknik direktör Carvalhal lehine de tezahüratlar yaptı.



Diğer yandan son dönemde iyi futboluyla göz dolduran Manuel Fernandes için kapalı tribünde pankart açıldı.