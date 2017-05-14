Eskrimciler Festivalde Karşılaştı



Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen Gençlik ve Spor Festivali önceki gün (Cumartesi) gerçekleşen Eskrim oyunlarıyla heyecan buldu. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda sporcular Erkek Flöre, Kız Flöre, Erkek Kılıç ve Kız Kılıç branşlarında madalya için ter döktü. Müsabaka da dereceye giren sporculara Lefkoşa Türk Belediyesi Asbaşkanı Akın Aktunç, Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyesi Bülent Çıraklı, Girne Amerikan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire başkanı Türkay Akpınar ve Eskrim Federasyon başkanı Erhan Vechi takdim etti. Ayrıca Asbaşkan Aktunç tarafından Federasyon başkanı Vechi'ye desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.1. Kutay Uslu2. Deniz Futsi3. Arda Erciyas3. Yusuf Erkan1. Meltem Çolak2. Simay Uslu3. Sera Gürler3. İrem Kesim1. Zeynep Sude Bediz2. Elif Kufa3. Feriha Geylan1. Ahmet Alıcı2. Görkem Ater3. Barış Göksu3. Muhammed Ketkanlı