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14 Mayıs 2017 Pazar 10:40

Eskrimciler Festivalde Karşılaştı

Eskrimciler Festivalde Karşılaştı
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Eskrimciler Festivalde Karşılaştı

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen Gençlik ve Spor Festivali önceki gün (Cumartesi) gerçekleşen Eskrim oyunlarıyla heyecan buldu. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda sporcular Erkek Flöre, Kız Flöre, Erkek Kılıç ve Kız Kılıç branşlarında madalya için ter döktü. Müsabaka da dereceye giren sporculara Lefkoşa Türk Belediyesi Asbaşkanı Akın Aktunç, Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyesi Bülent Çıraklı, Girne Amerikan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire başkanı Türkay Akpınar ve Eskrim Federasyon başkanı Erhan Vechi takdim etti. Ayrıca Asbaşkan Aktunç tarafından Federasyon başkanı Vechi'ye desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.

Müsabaka da dereceye giren sporcular şöyle;

Erkek Flöre:

1. Kutay Uslu

2. Deniz Futsi

3. Arda Erciyas

3. Yusuf Erkan

Kız Flöre:

1. Meltem Çolak

2. Simay Uslu

3. Sera Gürler

3. İrem Kesim

Kız Kılıç:

1. Zeynep Sude Bediz

2. Elif Kufa

3. Feriha Geylan

Erkek Kılıç:

1. Ahmet Alıcı

2. Görkem Ater

3. Barış Göksu

3. Muhammed Ketkanlı

 
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