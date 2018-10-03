Esentepe’ye takviye

Bonservisi Mağusa Türk Gücü’nde bulunan golcü futbolcu Mehmet Çil ve Yenicami futbolcusu Mahmut Amasyalı dün Esentepe’ye transfer oldu.

Mağusa Türk Gücü’nün 2 sezon önce Şampiyon olmasında attığı gollerle ön plana çıkan Mehmet Çil, geçtiğimiz sezonu Mehmetçik’te geçirmişti. Süper ligin 2 haftasında gol bölgesinde sıkıntı yaşayan Esentepe, dün bir hamle yaparak MTG’den Mehmet Çil’i yönetimlerin anlaşmaya varması sonucunda transfer etti. Yenicami futbolcusu Mahmut Amasyalı da dün futbol Federasyonu’nda attığı imza ile Esentepe’ye transfer oldu.