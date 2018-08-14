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Esentepe’den iki gollü prova

Esentepe’den iki gollü prova

14 Ağustos 2018 Salı 08:59
Esentepe’den iki gollü prova

Süper ligin iki yeni temsilcisi Esentepe ile GHE hazırlık maçında karşılaştılar ve Esentepe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Yıllar sonra yeniden bu sezon Süper ligde mücadele edecek olan Esentepe ve Girne Halk evi, yoğun idman temposunun yanında dün hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Piabella sahasında oynanan karşılaşmanın hakemliğini Emre Öztaşlı yaptı ve iki takım ilk devre boyunca buldukları fırsatları değerlendiremediler ve ilk devre 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci devrede her iki takımda bütün oyuncularına şans verdiler ve maçın 80.dakikasında gelişen Esentepe atağında Hürkan Görneçli attığı gol ile takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın 85.dakikasında yine Hürkan Görneçli sahneye çıktı ve attığı golle skoru 2-0 yaptı. Karşılaşma da bu skorla sona erdi.

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