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Esentepe ilk galibiyetini aldı

Esentepe ilk galibiyetini aldı

19 Ekim 2018 Cuma 08:55
Esentepe ilk galibiyetini aldı

Hentbolda Yaşama Sporla Bağlan U19 Hentbol Kızlar Ligi’ne dün akşam oynanan tek karşılaşma ile devam edildi. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan ve hakemliklerini Murat Özyay ile Halim Güdenoğlu’nun yaptığı karşılaşmada Esentepe ile DİGEM takımları karşı karşıya geldiler. Denk güçler mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmayı daha az hata yapan Esentepe 30-19 kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısını da Esentepe 14-9 önde tamamlarken DİGEM takımının birçok atağı direğe takıldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da DİGEM birçok ataktan eli boş dönerken buna karşılık Esentepe bulduğu fırsatları gole çevirince aradaki fark giderek açıldı ve maç Esentepe’nin 30-19 üstünlüğünde tamamlandı. Bu sonuçla Esentepe ligde oynadığı üçüncü maçında ilk galibiyet ve ilk puanlarını alırken, DİGEM ligdeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu. Maçta DİGEM takımından Hatice kaydettiği 10 golle gecenin en fazla gol atan oyuncusu oldu.

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