banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100299
ALTIN
227.890
DOLAR
5.9953
STERLİN
7.8489
EURO
6.9707
Cinsel taciz ve cinsel saldırıdan beraat etti
CİNSEL SALDIRIDAN BERAAT ETTİ
Polisi darp etti
POLİSİ DARP ETTİ
1644 kilo kaçak et
1644 KİLO KAÇAK ET
Akü zanlıları tutuksuz yargılanacak
AKÜ ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Polisi darp etti
Kapat

Ertelenen yarış yarın yapılıyor

Ertelenen yarış yarın yapılıyor

28 Eylül 2018 Cuma 08:53
Ertelenen yarış yarın yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2018 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası dördüncü yarışı yarın yapılıyor. 9 Eylül tarihinde yapılması planlanan ve yağmur sebebiyle yarıda kalan yarış, yarın kaldığı yerden devam edecek. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda Cemsa Sporting Center’de yapılacak yarışın başlama saati 15.00 olarak belirlendi. 5 yarıştan oluşan şampiyonanın dördüncü ayağı için alınan kayıtların geçerli olduğu ve yeni kayıtların da açık olduğu belirtildi. Yarışmacılar yaklaşık 1,4 kilometre uzunluğunda büyük pist şeklinde mücadelelerine kaldıkları yerden devam edecekler. 15.00’de serbest antrenmanlarla başlayacak olan organizasyonun takrini 18.30’da yapılacak ödül töreniyle tamamlanması planlanıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbolda K-Pet Liglerinde 2. Haftanın hakemleri açıklandı
Futbolda K-Pet Liglerinde 2. Haftanın hakemleri açıklandı
Esentepe’den dünya yıldızı transferi
Esentepe’den dünya yıldızı transferi
Çağer Karşıyaka’ya imzayı attı
Çağer Karşıyaka’ya imzayı attı
Göktaş başkanlığa devam dedi
Göktaş başkanlığa devam dedi
Bankalarda ilk yarı finalistler belli oldu
Bankalarda ilk yarı finalistler belli oldu
Enver Kaya devam dedi
Enver Kaya devam dedi
Kaysu anısına yarıştılar
Kaysu anısına yarıştılar
Kantara'ya Tırmanacaklar
Kantara'ya Tırmanacaklar
Veteranlar Bodrum yolcusu
Veteranlar Bodrum yolcusu
Badminton U13 Takımı Türkiye Şampiyonası’nda
Badminton U13 Takımı Türkiye Şampiyonası’nda

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim