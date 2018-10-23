Ertelenen derbi bugün oynanacak

K-PET Süper Lig'de Pazar günü oynanması gereken Gençlik Gücü-Yenicami derbisi bugün 15.30’da Ruso’da oynanıyor.

Geçtiğimiz gün K-Pet Süper ligde oynanması gereken ancak Şiddetli yağmur sonucu Şht Hüseyin Ruso Stadının adeta göle dönmesi ve zeminin maç oynanamayacak durumda olmaması nedeniyle ertelenen Gençlik Gücü-Yenicami derbisi bugün Şht Hüseyin Ruso stadında oynanıyor. Utku Hamamcıoğlu’nun yöneteceği karşılaşma saat 15.30’da başlayacak. Ligde her iki takımında mağlubiyeti bulunmuyor ve Yenicami 12 puanla ligin zirvesinde bulunurken, G.Gücü 8 puanla 6.sırada yer alıyor.