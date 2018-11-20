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Erhürman Klasikciler’i kabul etti

Erhürman Klasikciler’i kabul etti

20 Kasım 2018 Salı 09:29
Erhürman Klasikciler’i kabul etti

Başbakan Tufan Erhürman, KKTC’nin kuruluşunun 35. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen 8. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’ne katılan ekipleri kabul etti.

Paralik “önümüzdeki yıl daha büyük etkinlik yapmak istiyoruz”

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü (KKKSOK) Başkanı Argun Paralik, kendilerini kabul eden Başbakan’a teşekkür etti.

Paralik Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliği için 3 aracın Almanya, 7 aracın da Türkiye’den gelerek toplam 20 ekip olarak etkinlik düzenlediklerini belirterek, önümüzdeki yıl daha büyük bir etkinlik yapma arzusu içerisinde olduklarını kaydetti.

Erhürman “Türkiye ve Almanya’dan katılım önemli”

Başbakan Tufan Erhürman da, etkinliği düzenledikleri için heyete teşekkür etti.

Etkinliğin 2 ayaklı bir boyutu olduğunu düşündüğünü dile getiren Erhürman, “Gerek Almanya gerekse Türkiye’den ekiplerin gelmesi bizim açımızdan önemlidir. Uluslararası alanda ülkemizin sesinin duyulması ve tanıtımı açısından bu organizasyonların önemi herkesçe bilinen bir gerçektir. Özellikle belirlemiş olduğunuz ralli güzergahı ülkemizin güzelliklerini sergileyen bir güzergahtır” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya paylaşımları önemli bir işlev

Erhürman, hayatın önemli bir kısmının sosyal medya üzerinde yaşandığı bir çağda, araçların kullandığı rotanın güzelliklerinin sosyal medyada paylaşılmasının dahi turizm alanındaki tanıtım faaliyetlerine kıyasla çok önemli bir işlev gördüğünü söyledi.

Klasik otomobil rallilerinin kurallarının küçük ülkelerdeki halka mesaj verdiğini dile getiren Erhürman, bu rallide en hızlı hedefe ulaşan değil, kurallara en iyi uyan ve hızını ona göre ayarlayanların kazandığını anımsattı.

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