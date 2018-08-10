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Eren takım arayışında

Eren takım arayışında

10 Ağustos 2018 Cuma 11:18
Eren takım arayışında

Maraş'ta henüz yönetim ve antrenörün belirli olmaması sonucu Eren Kandemir Takım'dan ayrılmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon Maraş'ta orta saha mevkiinde forma giyen genç yıldız Eren Kandemir, geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olmuştu. Bu sezon takımın ve yönetimin belirsizliği sonucu takımdan ayrılmak isteyen genç yıldız, geçtiğimiz sezonda Birinci Lig’de ayın futbolcusu seçilmişti. Önümüzdeki sezonda yine oynayabileceği bir takımda forma giymek istediği ve gelebilecek teklifleri değerlendireceği, kendisi için en iyi kararı vereceği öğrenildi.

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