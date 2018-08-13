Erdinç resmen Baf’ta

Çetinkaya ile Baf Ülkü Yurdu arasında gerçekleşen takas transferi sonrasında Erdinç Börekçi (Alex), resmi imzayı atarak yuvaya döndü

Geçtiğimiz gün Baf Ülkü Yurdu ile Çetinkaya yöneticilerinin anlaşmaya varması ile Mete ile Erdinç’in takas transferi gerçekleşmişti. Baf Ülkü Yurdu yöneticisi Serdar Çullu ile birlikte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda resmi imzayı atan Erdinç yuvaya dönmenin mutluluğunu yaşadı. Futbol yıllarının sonlarına gelen tecrübeli oyuncu yuvaya dönerek başladığı yerde noktalamayı planlıyor.