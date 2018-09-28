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Enver Kaya devam dedi

Enver Kaya devam dedi

28 Eylül 2018 Cuma 09:10
Enver Kaya devam dedi

Voleybol Federasyonu Olağan Genel Kurulu önceki akşam Federasyon Lokalinde yapıldı.Divan Başkanlığını Metin Özeren in yaptığı Genel Kurula Üye kulüplerin tümü katılımı gösterdi. Genel kurulda faaliyet ve mali raporun oy birliği ile onaylanmasının ardından başkanlık seçimine geçildi. Tek aday olan Enver Kaya kulüplerin oy birliği ile 7. Kez Voleybol Federasyonu Başkanlığı görevine seçildi. Bir kez daha bu göreve seçilen Enver Kaya üye kulüplere gostermis olduları güven ve voleybola yapmış oldukları katkı ve destekten dolayı teşekkür etti.Kaya Voleybol ailesinin büyük bir camia olduğunu ve önümüz deki dönem de Federasyon olarak bugüne kadar yapmış olduklarının daha fazlasını yapmak için çalışacaklarını ifade etti.

Hazırlık turnuvaları tarih ve eşleşmeleri belli oldu

Voleybol da 2018-2019 Sezonu hazırlık turnuvaları ile başlıyor. Sezonun ilk organizasyonu 9-10 Ekim Tarihlerin de KTSYD Bayanlar Turnuvası ile düzenlenecek. Sezonun ikinci hazırlık turnuvası bayanlar ve erkekler kategorilerinde 17-18-19 Ekim tarihlerinde bu yıl 18. Si düzenlenecek olan Levent Soykut Anı Turnuvası olacak. Büyüklerdeki son hazırlık turnuvası 23-24 Ekim tarihlerinde erkekler kategorisinde Metin Gardiyanoğlu anısına duzenlenecek. Ekim ayı içerisinde ayrıca Vakiflar Spor Kulubünun merhum sporcu , antrenör ve yoneticileri için yıldız kızlar kategorisinde Vakıflar Spor Kulübü Anıyor adı altında bir turnuva düzenlenecek .

KTSYD bayanlar turnuvası

9 Ekim YEBVK-YDÜ    18.30

9 Ekim Vakıflar DAÜ    20.00

10 Ekim 3. Lük      18.30

10 Ekim Final        20.00

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