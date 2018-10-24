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Engin Baytar Gaziosmanpaşaspor’da

Engin Baytar Gaziosmanpaşaspor’da

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:21
Engin Baytar Gaziosmanpaşaspor’da

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup ekiplerinden Gaziosmanpaşaspor, Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen milli futbolcu Engin Baytar ile anlaştı.

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup ekiplerinden Gaziosmanpaşaspor, Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen milli futbolcu Engin Baytar ile anlaştı. Kırmızı-yeşilli yönetim, 35 yaşındaki orta sahayı transferin son gününde Gaziosmanpaşaspor’a kazandırmak için 3 gündür sürdürdüğü çalışmaların ardından tecrübeli futbolcuyu kadrosuna kattı. Baytar, KKTC’de K-Pet Süper Ligi ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilovaspor ile anlaşmış ancak bu anlaşma daha sonra bozulmuştu. Baytar, Galatasaray ile 2 defa Lig, 2 defa Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken Trabzonspor formasıyla da Türkiye Kupası’nı kaldırmışt

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