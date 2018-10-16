Engel atlayacaklar

KKTC Binicilik Federasyonu 3. Asya Atlı Spor Country Kupası” 21 Ekim’de gerçekleşiyor

“Asya Atlı Spor Country Kupası”nın üçüncüsü 21 Ekim tarihinde düzenlenecek.

Yarış KKTC Binicilik Federasyonu çatısı altında ve Yeniboğaziçi Belediyesi, Geçitkale Belediyesi ve Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü ana sponsorluğunda 21 Ekim, Pazar günü saat 13:00’de Asya Atlı Spor Kulübü’nün Akova’daki çiftliğinde gerçekleşecek.

Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanından binicilik kulüplerinin katılımıyla gerçekleşecek “KKTC Binicilik Federasyonu 3. Asya Atlı Spor Country Kupası”, 70 cm acemi parkuru ile başlayacak, mücadele dolu 90cm, 110cm ve 120cm kategorileri ile devam edecek.

Bu kategoriler sonrasında ise heyecan dolu ‘Kudret Yarışı’ gerçekleştirilecek. ‘En Şık Binici’ de dahil süpriz özel ödüllerin de verileceği ve çeşitli yiyecek- içecek standlarının da olacağı yarışmada festival tadında bir etkinlik organize edildi.