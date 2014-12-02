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Emre'nin Cezası Belli Oldu..

Yardımcı Hakem Ekrem Kan'a "Allah belanızı versin" dediği gerekçesiyle oyundan atılan F.Bahçe kaptanında korkulan olmadı

Emre'nin Cezası Belli Oldu..

Yardımcı Hakem Ekrem Kan'a "Allah belanızı versin" dediği gerekçesiyle oyundan atılan F.Bahçe kaptanında korkulan olmadı

02 Aralık 2014 Salı 09:57
Emre'nin Cezası Belli Oldu..
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Emre'nin cezası 1 maç
Yardımcı Hakem Ekrem Kan'a "Allah belanızı versin" dediği gerekçesiyle oyundan atılan F.Bahçe kaptanında korkulan olmadı


ESKİŞEHİR maçının en kritik dakikasında gördüğü kırmızı kartla, beraberliğe zemin hazırlayan Emre Belözoğlu’nun cezası belli oldu.. Yardımcı hakem Ekrem Kan’a “Allah belanızı versin” dediği gerekçesiyle direkt olarak oyundan atılan kaptanın aslında “Allah belanızı vermesin” diye bağırdığı Lig TV kameralarına yansıdı. Buna göre ‘Küfür’ ve ‘hakaret’ten ceza almaktan kurtulan milli futbolcuya, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan 1 maç ceza çıkacak.

Yani bugün Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek olan 34 yaşınki futbolcu, Süper Lig’deki Balıkesirspor maçında sahadaki yerini alabilecek.

EMRE’Yİ ağır bir cezadan kurtaran başka bir gelişme ise karşılaşmanın ardından orta hakem Tolga Özkalfa’yla yaptığı konuşmaydı. 4. hakemle “Tolga Hoca’yla konuşmak istiyorum” diye haber yollatan Emre, Özkalfa’dan “Buyursun gelsin” yanıtını alınca soluğu hakem odasının oradaki koridorda aldı.

‘KIRMIZI İÇİN YETER’

Tecrübeli yıldız “Hocam yemin ederim ki ‘Allah belanızı vermesin’ dedim. Bu hakaret de değil, küfür de. Tamamen yanlış anlaşıldım. Lütfen bana bu sözden atılan bir oyuncu göster bizim ligimizde” sözleriyle kendisini savunurken, Özkalfa ise bu isyanının kırmızı kart için yeterli olduğunu şöyle açıkladı:

“BİZ sarfettiğin sözleri saha içinde ‘Allah belanızı versin’ diye duyduk, algıladık. Sana güveniyorum ancak sen ‘vermesin’ demiş olsan bile bu ifadelerin hakarettir. Bu yüzden sana kırmızı kart gösterdik.” 
Son Güncelleme: 02.12.2014 09:58
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