Emre ve Mustafa Pektemek PFDK'ya sevk edildi

Eskişehirspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ile Karabükspor karşılaşmasında aynı cezaya çarptırılan Mustafa Pektemek, tedbirli olarak PFDK'ye sevkedildi. İki futbolcu, cezaları açıklanana dek takımlarının ilk resmi maçında forma giyemeyecek.



Ayrıca Fenerbahçe Kulübü taraftarlarının Eskişehirspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle PFDK'ye sevkedildi.



Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilenleri açıkladı.





İşte TFF'den yapılan o açıklama...



"GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 29.11.2014 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



GAZİANTEPSPOR Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 36. maddesi uyarınca 02.12.2014 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 30.11.2014 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 41. maddesi uyarınca 01.12.2014 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu MUSTAFA PEKTEMEK'in, 01.12.2014 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 43. maddesi uyarınca 02.12.2014 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."













Son Güncelleme: 02.12.2014 15:18