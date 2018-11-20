Emektarlar’ın şampiyonu Ahmet Türeller

KKSF 2018 Emektarlar (Veteran) Satranç Şampiyonası 17-18 Kasım 2018 tarihlerinde Salamis Bay Conti Otel'de 6 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.
Ulusal Hakem Meltem Akbaş Bitirim'in görev aldığı turnuvada heyecan dolu eşitlik bozma maçlarının ardından, altın puan müsabakasına kadar gidilmiş olup, sonucunda Ahmet Türeller Şampiyon olmuştur. 5 tur süren turnuvada ikinci Halil Tozakı, üçüncü ise Gökmen Çoşan gelmiştir.
5 turun ardından final sıralama:
1. Ahmet TÜRELLER
2. Halil TOZAKI
3. Gökmen COŞAN
4. Vugar SULTANZADE
5. Türkmen COŞAN
6. Ahmet TOLON