Emektarlar’ın şampiyonu Ahmet Türeller

KKSF 2018 Emektarlar (Veteran) Satranç Şampiyonası 17-18 Kasım 2018 tarihlerinde Salamis Bay Conti Otel'de 6 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ulusal Hakem Meltem Akbaş Bitirim'in görev aldığı turnuvada heyecan dolu eşitlik bozma maçlarının ardından, altın puan müsabakasına kadar gidilmiş olup, sonucunda Ahmet Türeller Şampiyon olmuştur. 5 tur süren turnuvada ikinci Halil Tozakı, üçüncü ise Gökmen Çoşan gelmiştir.

5 turun ardından final sıralama:

1. Ahmet TÜRELLER

2. Halil TOZAKI

3. Gökmen COŞAN

4. Vugar SULTANZADE

5. Türkmen COŞAN

6. Ahmet TOLON