Eğitim temalı satranç turnuvası

Satranç Eğitim Merkezi’nin organize ettiği “Eğitim Temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası” nın hazırlıkları başladı.

Eğitimde yaşanan sorunlara ve çözüm yollarına dikkat çekmek için, satrancın eğitimdeki yerini artırmak için Villaggio Templos Restaurant’ta yapılan yemekli toplantıda 9. Girne Satranç Turnuvasının Eğitim temalı yapılması kararı alındı.

Kış sezonu çalışmalarının Cumartesi günleri saat 10.30 – 12.00 saatleri arasında Ertuğrul Apakan Spor Salonu Satranç Odasında devam edeceği de açıklandı.