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09 Şubat 2017 Perşembe 14:32

EFSANE TAKIM GAÜ ÇETİNKAYA’DAN EFSANE GECE

EFSANE TAKIM GAÜ ÇETİNKAYA'DAN EFSANE GECE
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EFSANE TAKIM GAÜ ÇETİNKAYA’DAN EFSANE GECE

GAÜ ÇETİNKAYA ÖZEL BALOSU FERHAT GÖÇER İLE GERÇEKLEŞİYOR

GAÜ Çetinkaya TSK, Aralık ve Ocak ayında gerçekleştirmediği buluşmalarını Şubat ayında Sevgililer günü teması ile birlikte gerçekleştiriyor.

GAÜ Çetinkaya TSK Başkanı Asım Vehbi’nin organize ettiği ve Merit Crystal Cove Otel’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan gecede GAÜ Çetinkaya ailesi bir arada olacak. Bunun yanında iş ve spor camiasının da bir arada olacağı bu özel gecenin en önemli misafiri ise Ferhat Göçer olacak .

Konu ile ilgili açıklamada bulunan GAÜ Çetinkaya Başkanı Doç. Dr. Asım Vehbi ; geçtiğimiz iki ay içinde bir buluşturma gerçekleştirmediklerini Çetinkaya ailesini ve sevenlerini herkesin yakından tanıdığı ve çok beğendiği Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Ferhat Göçer ile Sevgililer Günü teması altında ailece buluşturmak istediğini kaydetti. Vehbi ,aylardır süren çalışmalar sonucunda Çetinkaya ile ilgili geçmiş arşiv ve fotoğraflardan da görüntüler toplandıklarını , Çetinkaya’nın geçmişine ışık tutmuş isimler ile ropörtajlar yaptıklarını ve gecede GAÜ Çetinkaya belgeselinin de ilk kez izlenileceğini ifade etti.

Ferhat Göçer gibi sanat camiasının önemli isimlerinden birini GAÜ Çetinkaya markası ile buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vehbi , bu özel gecede GAÜ Çetinkaya olarak 600 ‘ü aşkın kişi olarak katılım göstereceklerini ve yanlarında olmak isteyenleri de bu özel baloya Merit Crystal Cov’a davet etti.


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