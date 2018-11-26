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Efsane şen şakrak

Efsane şen şakrak

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:18
Efsane şen şakrak

K-Pet Süper ligin onun hafta karşılaşmasında sahasında Gençler Birliği’ni konuk eden Çetinkaya, rakibini Ugochukwu, Hakan ve Faye’nin golleri ile mağlup etmeyi başardı. Geçen hafta Gönyeli’yi tek golle geçen Çetinkaya’da dün Gençler Birliği karşısında aldığı galibiyetle puanını 15’e çıkardı.

3.DK: Gelişen Gençler Birliği atağı Kevın kalecinin yanından gönderdiği topu Tunç kornere çeldi.

27.DK: Gelişen Çetinkaya atağında Hakan’ın güzel ortasında topa çok iyi yükselen Ugochukwu’nun yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti.1-0

37.DK: Gençler Birliği savunmasının hatasında topu kapan Hakan Karacaoğlu güzel bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.2-0

84.DK: Gençler Birliği savunmasının arkasına atılan topa iyi hareketlenen Faye kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

88.DK: Sağ kanattan gelişen Çetinkaya atağında Ümitcan’ın güzel ortasında ön direkte Faye’nin yaptığı vuruşta top filelere gitti.3-0

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşma tamamlanış oldu.

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