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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ilk devre tamamlandı

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ilk devre tamamlandı

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:22
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ilk devre tamamlandı
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7 Ocak 2018 seçimlerine doğru hava iyice ısınmaya başladı.

Mevsim normalleri olarak soğuk günlerde olmamız gerekirken seçim atmosferi neredeyse havayı bile etkiledi havalar halen daha soğumadı.

Seçimlerle ilgili birçok anket yapıldı, araştırmalar yapıldı, seçim tahminleri açıklandı.

Kesin olan tek sonuç var ki seçimin galibi karmacılar olacak.

Karmacılar da bu seçimin ve dolayısıyla 2018’ in kaderini belirleyecek.

Seçim sonuçlarına göre 2018 yılında 3. Erken erken genel seçim yapılabilir mi ?

İşte bu sorunun cevabını çoğunluğunu karmacıların oluşturduğu seçmen kitlesi belirleyecek.

Seçimlerin bir diğer değişmez sonucu da Ulusal Birlik Partisinin birinci, Cumhuriyetçi Türk Partisinin ise 2. Parti olacağıdır.

UBP içerisindeki özellikle Gazimağusa ve Güzelyurt bölgesindeki katlanılamaz rekabet koşulları sonucu ateşlenen iç kavga UBP’yi zayıflatırken;

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yüksek tempolu ve toparlayıcı propagandası, CTP ile UBP arasındaki farkı azaltmakta, 1. ve 2. parti arasındaki oy oranını ciddi boyutlardan aşağılara çekmekte neredeyse ikisi arasında birkaç milletvekilini geçmeyecek boyutlara getirmektedir.

Geriden gelen DP , TDP , YDP, HP,TKP-YG gibi 5 partinin alacakları oy oranı ve barajı geçenlerin çıkaracakları milletvekili sayıları ülkenin kaderini belirleyici unsur olacaktır.

Sözkonusu 5 partinin 20 milletvekili sayısını çıkarması halinde 2018 üçüncü seçimlere hazır olmalıdır.

30 milletvekilini paylaşan UBP ile CTP’nin koalisyon kurma konusunda iddialı söylemleri, bu alternatif dışında ise ikili koalisyon imkanının kalmayacak olması, üçlü koalisyonların da başarılı olamayacak olması göz önünde bulundurulduğu zaman tek çare yeni bir seçim hükümeti ile yeniden bir seçim yapmak olacaktır.

7 Ocak 2018 seçimleri işte tam da bu ihtimaller ile gerçek bir kamuoyu yoklaması gibi işlev görecek Haziran 2018 yerel seçimleri ile birlikte veya sonrasında bir erken erken genel seçim gündeme gelecektir.

Tüm bu ihtimaller dengesine göre istikrar için tek çare küçük partilerin baraj altı kalarak ilk 2 partinin 35 -36 dan fazla milletvekili çıkarmasıdır.

Aksi takdirde çok partili meclisten istikrarlı bir hükümet çıkması çok zor olacak ve yeni bir seçim gündeme gelecektir.

Son Güncelleme: 03.01.2018 11:23
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