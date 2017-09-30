Eboue’nin Menejerinden Açıklama



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Girne’nin köklü takımlarından Türk Ocağı’nın transfer etmek üzere adaya getirdiği Fildişili yıldız futbolcusu Emmanuel Eboue’nin sağlık kontrollerinde yaşanan sağlık sorunuyla ilgili Eboue’nin menejerliğini yapan Tekin Birinci açıklamalarda bulundu.Sosyal medya Facebook üzerinden paylaşımda bulunan Birinci’nin Eboue ilgili yaptığı açıklamanın tam metni şu şekildedir;Birinci, malesef Eboue’nin sağlık sorunu gerçek ama hemen felaket tellalığı yapılmasın. Kan değerlerinde olumsuzluklar görüldüğü için bu gece İngiltere’ye uçacak gerekli tetkikler orada yapıldıktan sonra sağlıklı bilgi edinebileceğiz.