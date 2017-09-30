Eboue’de Sağlık Şoku..!

Türk Ocağı’nın transfer etmek üzere adaya getirdiği yıldız oyuncu Emmanuel Eboue’nin sağlık kontrollerinde sorun çıktı.Bugün sağlık kontrolü için Kolan British Hospital’de sağlık kontrolüne giden yıldız futbolcu çeşitli testlere tabi tutuldu.Eboue’nin testler sonunda sağlık sorunu ortaya çıktığı belirtilirken bu durumun Türk Ocağı Kulübü yetkililerine bildirildiği öğrenildi.Eboue’nin sağlık konusundaki sorunu sonrasında Türk Ocağı ve Futbol Federasyonu’nun tavrının ne olacağı merak edilirken Eboue’nin sağlık sorununun ne olduğu ise öğrenilemedi.Alınan bilgilere göre çıkan sağlık sorunu nedeni ile lisansa izin verilemeyeceği sızan bilgiler oldu.Kaynak: Arena Spor Kolik