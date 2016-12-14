Düzova Doludizgin



Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde üçüncü hafta maçları önceki akşam oynandı.Üçüncü hafta maçları ardından Düzova Spor Kulübü, UKÜ’yü 10-6 mağlup ederek, üçüncü haftayı da galibiyetle tamamladı. Ligin güçlü ekiplerinden Yenicami, Lefkoşa Spor Birliği’ne ilk mağlubiyetini tattırırken, ikide iki yaparak yoluna devam etti.Üçüncü haftada en farklı galibiyet Beyarmudu Belediyesi deplasmanından 13-3 galip ayrılan Mesarya Darts Birliği’nden geldi.Lefkoşa Spor Birliği- Yenicami S.K. 5-11Beyarmudu Belediyesi- Mesarya Darts Birliği 3-13Düzova S.K- UKÜ 10-6Hisarköy K.S.Dern.-Bay