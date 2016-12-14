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14 Aralık 2016 Çarşamba 08:01

Düzova Doludizgin

Düzova Doludizgin
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Düzova Doludizgin
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde üçüncü maçlar oynandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde üçüncü hafta maçları önceki akşam oynandı.

Üçüncü hafta maçları ardından Düzova Spor Kulübü, UKÜ’yü 10-6 mağlup ederek, üçüncü haftayı da galibiyetle tamamladı. Ligin güçlü ekiplerinden Yenicami, Lefkoşa Spor Birliği’ne ilk mağlubiyetini tattırırken, ikide iki yaparak yoluna devam etti.

Üçüncü haftada en farklı galibiyet Beyarmudu Belediyesi deplasmanından 13-3 galip ayrılan Mesarya Darts Birliği’nden geldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Lefkoşa Spor Birliği- Yenicami S.K.                  5-11

Beyarmudu Belediyesi- Mesarya Darts Birliği 3-13

Düzova S.K- UKÜ                                              10-6

Hisarköy K.S.Dern.-Bay

2016-2017 EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU






 
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne önceki gün oynanan...

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