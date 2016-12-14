Düzova Doludizgin

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde üçüncü maçlar oynandı
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde üçüncü hafta maçları önceki akşam oynandı.
Üçüncü hafta maçları ardından Düzova Spor Kulübü, UKÜ’yü 10-6 mağlup ederek, üçüncü haftayı da galibiyetle tamamladı. Ligin güçlü ekiplerinden Yenicami, Lefkoşa Spor Birliği’ne ilk mağlubiyetini tattırırken, ikide iki yaparak yoluna devam etti.
Üçüncü haftada en farklı galibiyet Beyarmudu Belediyesi deplasmanından 13-3 galip ayrılan Mesarya Darts Birliği’nden geldi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Lefkoşa Spor Birliği- Yenicami S.K. 5-11
Beyarmudu Belediyesi- Mesarya Darts Birliği 3-13
Düzova S.K- UKÜ 10-6
Hisarköy K.S.Dern.-Bay
2016-2017 EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU