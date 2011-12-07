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Dürüst Spor KKTC'nin Önünü Açacak En Büyük Silah

Gençliğin etkinliklere katılarak izolasyonları kırmaya çalıştığını anlattı

Dürüst Spor KKTC'nin Önünü Açacak En Büyük Silah

Gençliğin etkinliklere katılarak izolasyonları kırmaya çalıştığını anlattı

07 Aralık 2011 Çarşamba 08:25
Dürüst Spor KKTC'nin Önünü Açacak En Büyük Silah
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Milli Eğitim Gençlik Ve Spor Bakanı Kemal Dürüst, İzolasyonlar Nedeniyle  Sporun Kktc'nin Önünü Açacak En Büyük Silah Olduğunu Vurguladı Ve Bakanlığın Sporculara Desteğinin Süreceğini

İfade Etti.

 

İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen turnuvada başarı elde eden Doğu Akdeniz Üniversitesi Voleybol Takımı'nı kabul eden Dürüst, Kıbrıs Türk halkının ve KKTC devletinin izolasyonlar altında olduğunu, gençliğin etkinliklere katılarak izolasyonları kırmaya çalıştığını anlattı.

Bu tür etkinlikler için her türlü yardımı vermeye hazır olduklarını belirten Dürüst, "Spor KKTC'nin önünü açacak en büyük silahtır" dedi.

Son Güncelleme: 07.12.2011 08:25
Anahtar Kelimeler:
SporGençlikDürüst
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