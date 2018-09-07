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Drag basın toplantısı yapıldı

Drag basın toplantısı yapıldı

07 Eylül 2018 Cuma 11:10
Drag basın toplantısı yapıldı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu desteği ile “Bu Yolun Çıkışı Var” sloganıyla gerçekleştirilecek Drag yarışı yarın yapılacak.

“Hız Sınırını Yollarda Değil Parkurlarda Aşalım”, “Çocuklarımızı Şimdi Kazanlım-Sokaklarda Değil Parkurlarda Eğitim” ilkesinden hareketle yarın Ercan Tünel Yolu’nda gerçekleştirilecek “Short Shift Drag” yarışıyla ilgili olarak dün basın toplantısı düzenlendi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Toplantı Salonu’nda yapılan basın toplantısında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu başkanı Hasan Karaokçu motor sporlarına verdikleri destekle hem gençleri yollardan pistlere çektiklerini hemde kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını sağladıklarını belirterek “böyle bir organizasyonun 12. Kez yapılmasında katkı koyduğumuz için hem onurluyuz hem gururluyuz” dedi.

Yarın yapılacak yarışa Güney Kıbrıs’tan 10 civarında araç katılırken Türkiye ve KKTC’den de toplam 40 araç katılacak.

Yarış sonrasında düzenlenecek ödül töreninde dereceye girecek olanlara ödülleri yetkililer tarafından verilecek.

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