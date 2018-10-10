banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96732
ALTIN
233.360
DOLAR
6.0937
STERLİN
8.0314
EURO
7.0087
Uluçay; “Çözüm İradesini Muhafaza Ediyoruz”
“SONUÇ ODAKLI MÜZAKERE”
Pazarlayıp, pazarlayıp cebe attı
PAZARLAYIP, PAZARLAYIP CEBE ATTI
Elektrik kesintisi var!
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Sürücülerin Dikkatine
Son Dakika
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
banner282

Dr. Küçük Spor Oyunları başlıyor

Dr. Küçük Spor Oyunları başlıyor

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:10
Dr. Küçük Spor Oyunları başlıyor

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, 10-28 Ekim 2018 tarihleri arasında 5 dalda, 19 ülkeden 431 sporcu ve yöneticinin katılımıyla gerçekleştiriliyor

Bu yıl 18.’si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, 10-28 Ekim 2018 tarihleri arasında 5 dalda, 19 ülkeden 431 sporcu ve yöneticinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Makedonya, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Kosova, Kırgızistan, Almanya, Romanya, İskoçya, Moldova, İran, Norveç ve Özbekistan’ın yer aldığı 19 ülkeden, toplam 431 sporcu ve yöneticinin yer alacağı organizasyonun resmi açılışı, 11 Ekim 2018 Perşembe günü saat 16.00’da Anıttepe’de yapılacak olan anma töreniyle başlayacak.

Bu yıl 18.’si gerçekleştirilecek olan Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’na katılacak olan kafileler için 12 Ekim 2018 Cuma günü saat 17.30’da Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla Acapulco Hotel’de bir açılış kokteyli gerçekleştirilecek.

18.’si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nın programı çerçevesinde yapılacak etkinlikler şöyle:

10-13 Ekim 2018:

Bilardo Federasyonu’nun organize ettiği oyunlar, 6 ülkeden (KKTC, Türkiye, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna ve Rusya) sporcuların katılımıyla Acapulco Hotel’de gerçekleştirilecek.

12-14 Ekim 2018:

Badminton Federasyonu’nun organize ettiği oyunlar, 5 ülkeden (KKTC, Türkiye, Makedonya, Gürcistan ve Azerbaycan) sporcuların katılımıyla Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

13 Ekim 2018:

Güreş Federasyonu’nun organize ettiği oyunlar, 5 ülkeden (KKTC, Bulgaristan, Kosova, Kırgızistan ve Makedonya) sporcuların katılımıyla Acapulco Hotel’de gerçekleştirilecek.

12-16 Ekim 2018:

Masa Tenisi Federasyonu’nun organize ettiği oyunlar, 7 ülkeden (KKTC, Türkiye, Romanya, Ukrayna, Almanya, Kırgızistan ve Makedonya) sporcuların katılımıyla Masa Tenisi Federasyonu’nun, Lefkoşa’daki salonunda gerçekleştirilecek.

24-28 Ekim 2018:

Taekwondo Federasyonu’nun organize ettiği üç uluslararası oyun, 11 ülkeden (KKTC, Türkiye, İskoçya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Kırgızistan, Norveç ve Özbekistan) 180 sporcunun katılımıyla Girne Avrasya Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraş’ta, Özkuyucu Dönemi Sona Erdi
Maraş’ta, Özkuyucu Dönemi Sona Erdi
Yeni logo hazır
Yeni logo hazır
MHK ve hakemlerden Karavezirler’e ziyaret
MHK ve hakemlerden Karavezirler’e ziyaret
Minik kartallar Kuşadası yolcusu
Minik kartallar Kuşadası yolcusu
Kartlar ağır bastı
Kartlar ağır bastı
Halil formunu yakaladı
Halil formunu yakaladı
Akol Grup, LTTFF’na Sponsor oldu
Akol Grup, LTTFF’na Sponsor oldu
Birliktelik ve Barış Mesajı verecekler
Birliktelik ve Barış Mesajı verecekler
Boğaziçi’nde başkan Damcıoğlu
Boğaziçi’nde başkan Damcıoğlu
Güzelyurt’ta BAF’ın gecesi
Güzelyurt’ta BAF’ın gecesi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim