Dörtyol lige hazır

Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.lig kırmızı ve beyaz gruplarda 2018-2019 futbol sezonu hafta sonu 1 Aralık Cumartesi günü başlıyor. Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.ligde kırmızı grupta mücadele edecek olan Dörtyol yeni sezon öncesi çalışmalarını tamamlayarak lige yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk ve yönetim kurulu sezon öncesi hedefi şampiyonluk olarak belirleyerek, iyi bir takım kura bilmek için çok yoğun bir şekilde çalışarak takım kadrosunu olşuturdu.

Dörtyol’da takımın başına antrenör Kağan Taşer yönetiminde kaleci antrenörü Yasin Düzgün ile birlikte sezon başı yapmış oldukları yoğun çalışmalar sonrasında bir haftalık Tatlısu kampı ile tüm hazırlıklar tamamlandı.

Dörtyol antrenörü Kağan Taşer, sezon başında hedeflerini şampiyonluk olarak belirlediklerini, bu yönde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Taşer, takımın ihtiyacı olan mevkilere kaliteli futbolcular alarak nokta transfer yaptıklarını belirterek, takımdaki birlikteliği sağlamak, uyum sorununu aşmak içinde Tatlısu’da bir haftalık kamp çalışmaları yaptıklarını, çok verilmi geçen kamp çalışmaları sonrasında takım olarak hazır hale geldiklerini söyledi.

Ligin bir an önce başlamasını beklediklerini belirten antrenör Kağan Taşer, ligdeki hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizerken, ligin centilmence geçmesi temennisinde bulunarak tüm takımlara başarılar diledi.