banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93493
ALTIN
206.311
DOLAR
5.2473
STERLİN
6.6786
EURO
5.9360
Kazada Hasan Anıt ağır yaralandı
Kazada Hasan Anıt ağır yaralandı
Çok acil kan aranıyor
ÇOK ACİL KAN ARANIYOR
Girne Kaymakamlığı cezai işlem başlattı
GİRNE KAYMAKAMLIĞI CEZAİ İŞLEM BAŞLATTI
Mahkeme sanıklara acımadı
MAHKEME SANIKLARA ACIMADI
banner282
Flaş Haber
Çok acil kan aranıyor
Kapat

Dörtyol lige hazır

Dörtyol lige hazır

27 Kasım 2018 Salı 09:44
Dörtyol lige hazır

Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.lig kırmızı ve beyaz gruplarda 2018-2019 futbol sezonu hafta sonu 1 Aralık Cumartesi günü başlıyor. Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.ligde kırmızı grupta mücadele edecek olan Dörtyol yeni sezon öncesi çalışmalarını tamamlayarak lige yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk ve yönetim kurulu sezon öncesi hedefi şampiyonluk olarak belirleyerek, iyi bir takım kura bilmek için çok yoğun bir şekilde çalışarak takım kadrosunu olşuturdu.

Dörtyol’da takımın başına antrenör Kağan Taşer yönetiminde kaleci antrenörü Yasin Düzgün ile birlikte sezon başı yapmış oldukları yoğun çalışmalar sonrasında bir haftalık Tatlısu kampı ile tüm hazırlıklar tamamlandı.

Dörtyol antrenörü Kağan Taşer, sezon başında hedeflerini şampiyonluk olarak belirlediklerini, bu yönde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Taşer, takımın ihtiyacı olan mevkilere kaliteli futbolcular alarak nokta transfer yaptıklarını belirterek, takımdaki birlikteliği sağlamak, uyum sorununu aşmak içinde Tatlısu’da bir haftalık kamp çalışmaları yaptıklarını, çok verilmi geçen kamp çalışmaları sonrasında takım olarak hazır hale geldiklerini söyledi.

Ligin bir an önce başlamasını beklediklerini belirten antrenör Kağan Taşer, ligdeki hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizerken, ligin centilmence geçmesi temennisinde bulunarak tüm takımlara başarılar diledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadağ’da galip Lefke
Karadağ’da galip Lefke
Fenerbahçe Şöhretleri adamızda
Fenerbahçe Şöhretleri adamızda
Öğrenciler basketbol şampiyonasında karşılaştı
Öğrenciler basketbol şampiyonasında karşılaştı
Çetinkaya’dan hakemlere isyan
Çetinkaya’dan hakemlere isyan
K-PET futbol liğlerinde oynanan karşılaşmalar
K-PET futbol liğlerinde oynanan karşılaşmalar
K-PET futbol liğlerinde puan durumu
K-PET futbol liğlerinde puan durumu
Gönyeli Girne’de galip
Gönyeli Girne’de galip
Cihangir uzatmada galip
Cihangir uzatmada galip
Efsane şen şakrak
Efsane şen şakrak
Miroğlu anısına yarıştılar
Miroğlu anısına yarıştılar

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim