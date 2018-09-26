Doğancı’da Semih’in durumu üzdü

Doğancı’nın geçtiğimiz hafta sonu oynadığı ligin ilk maçında Semih Çağlar, ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlandı.

Haldun Oktay yönetiminde K-Pet 1.lig ilk hafta maçında Değirmenlik deplasmanda galip gelmenin sevincini yaşarken, bir yandan da takımın etkili oyuncusu Semih Çağlar’ın sakatlığının üzüntüsünü yaşıyor. Değirmenlik deplasmanında takımın en etkili oyuncularından biri olan Semih’in girdiği bir mücadele’de yerde kalmasının ardından ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Tedavisine heme başlanan Semih’in bu hafta oynanacak olan Çanakkale maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.