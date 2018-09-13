Doğancı Semih’i aldı

Geçtiğimiz sezon Göçmenköy forması giyen Semih Çağlar, sezonun açılmasına kısa bir süre kala kiralık olarak Doğancıya transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Göçmenköy forması giyen genç isim Semih Çağlar sezonun açılmasına kısa bir süre kala Birinci lig ekiplerinde Doğancıya kiralık olarak transfer oldu. Sağ bek mevkiinde forma giyen Semih Göçmenköy’den ayrıldığı için sosyal Medya’da böyle bir paylaşımda bulundu. “Bugün itibariyle Doğancı (Elye) spor kulübü takımına transferim gerçekleşmiştir. Başta Teknik direktör Haldun Oktay hocama, Doğancı SK başkanı, Cemal Tabak’a Doğancı SK yönetimdeki abilerime ve bana yabancılık hissettirmeyen takım arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim. Güçlü, hırslı ve kadrosu iyi bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Umarım yeni takımımı yukarılara taşımakta katkı sağlarım. Eski takımım Göçmenköy’de çok iyi hazırlık dönemi geçirdim.. Oradaki bütün arkadaşlarıma başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmelerini diliyorum. Transferimde emeği geçen ve kolaylık sağlayan Göçmenköye teşekkürü bir borç bilirim. Artık Elye için ter dökme zamanı” diyerek sözlerini tamamladı.