Doğan Güle Oynaya



Necmi BelgeK-Pet Süper Ligi'nin ilk yarısı iki erteleme macı dışında oynanan maçlar ile ilk yarısı Yenicami'nin liderliğinde sona erdi. Lider Yenicami ilk yarıyı 38 puanla en yakın rakiplerinin dokuz puan önünde tamamladı.Bu bağlamda dün, Lefkoşa Sht.Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan zor karşılaşmada deplasman takımı Doğan Türk Birliği ev sahibi K.Kaymaklı'yı adeta hezimete uğratarak 4-0 mağlup etti ve puan sayısını bir maç eksikle 26' ya çıkardı.Karşılaşmanın ilk yarısı 40 dakikada Osei ve 44.dakikada Aydın'ın golleriyle 2-0 Doğan Birliği'nin üstünlüğünüde sonuçlandı.Maçın ikinci yarısınada da üstün olan Sarı-Lacivertliler 58 dakikada Kenan ve 75.dakikada Salih'in golleriyle karşılaşmayı 4-0 kazandı.