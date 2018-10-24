DİGEM’e Kastamonu’dan pivot

DİGEM Hentbol Takımı Kastamonu GSK’dan Beste Kaya’yı transfer etti. Bu yıl Girne Üniversitesi’nde eğitim görmeye başlayan ve 2000 doğumlu olan oyuncu DİGEM’in hem genç hem de A takımlarında görev yapacak.

Kastamonu’da pivot mevkiinde oynayan Beste’yi DİGEM Kulüp Başkanı Osman Çelebi orta oyun kurucu da oynatabileceklerini söyledi.

Beste Kaya kimdir?

2009 senesinde Zonguldak’ta hentbola başladı. 5 sene boyunca Zonguldak’ta oynamaya devam eden Beste, 2014’te katıldığı milli takım kampının ardından Kastamonu’ya transfer oldu. 2.Lig Şampiyonluğu, Yıldızlar Türkiye 4.sü, Gençler Türkiye 3.sü, Türkiye Okullar arası maçlarda Türkiye 2.liği, Yıldız Kızlar Türkiye 3.sü olan takımların kadrolarında yer aldı.