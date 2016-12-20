Haftaya averajla lider giren Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) ile üçüncü sıradaki Dağyolu arasındaki mücadeleyi DİGEM 12-4 kazandı ve zirvedeki yerini korudu.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde haftanın maçında gülen taraf DİGEM oldu



DİGEM ZİRVEYİ BIRAKMIYOR





Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde yedinci hafta maçları önceki akşam oynandı.

Haftanın en önemli maçı olarak nitelendirilen karşılaşmada Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) ile Dağyolu karşılaştı.

Haftaya averajla lider giren DİGEM ile üçüncü sıradaki Dağyolu arasındaki mücadeleyi DİGEM 12-4 kazandı ve zirvedeki yerini kordu.

Ligin bir diğer yenilgisiz takımı olan son şampiyon Deniz Plaza, Minareliköy deplasmanından 11-5’lik skorla döndü. Ligin iddialı takımlarından Güzelyurt Darts Derneği (GBD), Taşkınköy’ü 12-4 yendi.

Sekizinci haftada DİGEM-Deniz Plaza karşılaşacak

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ilk devrenin en önemli maçı sekizinci haftada oynanacak. 26 Aralık Pazartesi günü yapılacak sekizinci haftada ilk iki sırada kayıpsız bulunan DİGEM ile Deniz Plaza karşı karşıya gelecek. Mücadele Deniz Plaza’nın evcil maçlarını oynadığı Barış Manço Parkı’nda saat 8.00’de başlayacak.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 7’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Gönyeli Av.At.- LEGEND: 1-15

Taşkınköy- GDB: 4-12

Minareliköy- Deniz Plaza: 5-11

DİGEM- Dağyolu: 12-4

Vadili Darts Derneği (Bay)



2016-2017 EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M AS YS P AV

1.DİGEM 6 6 0 0 71 25 18 46

2.Deniz Plaza 6 6 0 0 70 26 18 44

3.Dağyolu 7 5 0 2 68 44 15 24

4.Güzelyurt Darts B. 6 3 1 2 57 39 10 18

5.Minareliköy 6 3 0 3 53 43 9 10

6.LEGEND 6 2 1 3 50 46 7 4

7.Vadili Darts D. 6 2 0 4 42 54 6 -12

8.Taşkınköy 6 0 0 6 16 80 0 -64

9.Gönyeli Av.At. 7 0 0 7 21 91 0 -70







