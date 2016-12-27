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27 Aralık 2016 Salı 07:25

DİGEM ve Deniz Plaza Yenişemedi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki akşam oynanan sekizinci hafta maçları ile devam edildi.

DİGEM ve Deniz Plaza Yenişemedi
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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde iki yenilgisiz takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı

DİGEM ve Deniz Plaza yenişemedi

Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM ) ve Deniz Plaza arasındaki maç 8-8 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla iki takım puanlarını 19’a yükseltirken, Deniz Plaza, rakibine leg üstünlüğü kurması nedeniyle haftayı lider kapattı.





Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki akşam oynanan sekizinci hafta maçları ile devam edildi.

Sekizinci hafta maçlarında ligin zirvesinde bulunan Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM ) ve Deniz Plaza karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 8-8 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla iki takım da puanlarını 19’a yükseltti. Deniz Plaza ile DİGEM arasındaki maçta leg üstünlüğünü elde eden Deniz Plaza haftayı lider kapattı.

Ligin iddialı takımlarından Dağyolu, Vadili deplasmanından 12-4 galip gelerek puanını 18’e yükseltti. Minareliköy, Güzelyurt Darts Birliği’ni (GDB) Lefkoşa Gençlik ve Spor Derneği (LEGEND)Taşkınköy’ü mağlup etti.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi 8’inci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Dağyolu-Vadili Darts Derneği: 12-4

Deniz Plaza-DİGEM: 8-8

GDB-Minareliköy: 7-9

LEGEND-Taşkınköy: 14-2

Gönyeli Av.At. (bay)

2016-2017 EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU





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DİGEMDeniz PlazaMaç
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