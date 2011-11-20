DEVLER BERABERE 0 - 0

Derbinin ilk önemli gol pozisyonu Galatasaray adına 7. dakikada Kazım'dan geldi. Ceza sahası sağ çaprazında Engin'in yaptığı isabetli ortaya gelişine vuran Kazım'ın şutu kaleyi bulmadı ve auta gitti.



QUARESMA VE MUSLERA

Beşiktaş 17. dakikada Quaresma ile gole yaklaştı. Kaptanın ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşup çektiği falsolu ve sert şutu Muslera kornere tokatladı.



ÖNCE QUARESMA, SONRA DİREK

23. dakika çok büyük bir gol pozisyonuna sahne oldu. Beşiktaş Aqaresma ve Almeida ile aynı pozisyonda iki kez gole çok yaklaştı. Simao'nun pasında Quaresma kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunu Muslere muhteşem çıkardı ancak devam eden atakta Almeida'nın vuruşunda direkten dönen top Muslera'da kaldı. Yüzde yüzlük bir gol pozisyonuydu.



BEŞİKTAŞ SALDIRIYOR

Siyah Beyazlı ekip 25. dakikada gole bir kez daha yaklaştı. Beşiktaş atağında Veli sol kanattan ortaladı, arka direkte Almeida'nın rahat pozisyonda kafasını direk dibinde Muslera kornere tokatladı.



YİNE DİREK!

31. dakikada Beşiktaş çok önemli bir gol pozisyonundan daha faydalanamadı. Aurelio'nun orta saha çizgisinden ceza sahasına gönderdiği pası Almeida Simao'ya indirdi.Ancak Portekizli yıldızın vuruşu direğe de çarparak auta çıktı. Beşiktaş'ın maç başıdnan bu yana yakaladığı ikinci yüzde yüzlük gol pozisyonuydu.



İlk devrenin kalan dakikalarında da gol sesi çıkmayınca ezeli rakipler soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.

QUARESMA BİR KEZ DAHA

İkinci devrenin de ilk önemli gol pozisyonu ilk devrenin etkili ismi Quaresma ile geldi. Sol kanattan kullanılan kornerde ceza sahası dışında Quaresma gelişine vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top dışarıya gitti ama hakem aut kararı verdi.



GALATASARAY YÜZDE YÜZLÜK KAÇIRDI

57. dakikada Sarı Kırmızılılar inanılmaz bir gol kaçırdı. Melo'nun savunmanın arkasına attığı müthiş ara pasında Hakan sol çaprazda Cenk ile karşı karşıya kaldı. Şut çekmek yerine topu ortaya çeviren Hakan'ın pasında top defanstan sekerek Kazım'ın önünde kaldı. Ancak Kazım'ın vuruşu savunmadan kornere gitti. Müthiş bir fırsat kaçtı.



TOP BİR O KALEDE BİR BU KALEDE!

Dakikalar 60'ı gösterirken Beşiktaş bir pozisyon daha buldu. Golcü oyuncu Almeida ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Ancak Portekizlinin sert şutunu Muslera güçlükle çıkardı.



SIMAO ÇAPRAZDAN YOKLADI

68. dakikada Beşiktaş Simao ile kaleyi yokladı. Defansın arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Portekizli yerden vuruşunu yaptı, top sağ taraftan direğin yanından az farkladışarı çıktı.



YİNE OLMADI!

Bu sefer de Sivok 78. dakikada takımını gole yaklaştıran isim oldu. Kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan Beşiktaş'ta, Quaresma'nın ortasında Sivok bomboş pozisyonunda kafayı vurdu. Ancak Muslera direk dibinde mükemmel bir kurtarışla topu aldı.



SELÇUK'UN FRİKİĞİ DİREĞİ YALADI

85. dakikada Engin ceza sahasının hemen dışında yerde kaldı. Kazanılan serbest vuruşu Selçuk İnan kulalndı. Topa muhteşem bir plasyele vuran Selçuk'un şutu direğin hemen yanından çok az farkla dışarı çıktı.