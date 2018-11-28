Derinya’dan geçtiler dostluk içinde sürdüler

Green Pedal Bisiklet Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonda Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Famagusta Cycling Team ile ortak bir sürüş gerçekleştirdi.

Gazimağusa’da yeni açılan sınır kapısı Derinya'dan geçiş yapan Famagusta Cycling Team ekibi ile Green Pedal Bisiklet Kulübü ekibi bir araya gelerek Kantara'ya kadar birlikte parkur geçildikten sonra Kandilli ekmek fırınında mola verilerek keyifli sürüş gerçekleştirildi. Green Pedal Bisiklet Kulübü ile Famagusta Cycling Team bisikletçilerin trafikte güvenliğini sağlamak adına gruba trafik polisleri de eşlik ettiği, dostluk adına Famagusta Cycling Kulübü ile beraber yollardayız diye Green Pedal bisikletçileri, “Hayat Birlikte Pedal Çevirdikçe Güzel” sloganı ile 2 saat 30 dakika süren ve toplam 152.8 Km’lik parkuru birlikte başarı ile sonuçlandırdı. Dostluk dolu, sportmen bir havada gerçekleşen sürüşe 100'ün üzerinde bisikletçi katıldı. Bisiklet sporuna uygun bir iklime ve doğal güzelliklere sahip olan adamızda bisiklet turizminin getireceği yararlar bir kez daha gözler önüne serildi. Green Pedal Bisiklet Kulübü ile Famagusta Cycling Team bisikletçilerin trafikte güvenliğini sağlamak adına gruba trafik polisleri de eşlik etti.