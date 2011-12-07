Derbi Öncesi Güzel Haber Geldi

İki futbolcu da maçlarda forma giyebilecek. Ancak Sezer sakatlığı nedeniyle bir süre daha sahalardan uzak kalacak.



Lig TV'nin haberine göre; Birkaç gündür idmanlara çıkamayan ve hakkındaki yasak kararı derbiye sadece 4 saat kala kaldırılan Sercan'ın da son anda kadroya alınması beklenmiyor.