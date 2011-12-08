Derbi de zirve de Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de yılın son derbisinde Galatasaray, Türk Telekom Arena'da konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve ligde liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ezeli rakibini 6 maç aradan sonra yenmeyi de başardı.

Spor Toto Süper Lig'de puan durumu 'GS yerle bir etti' Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu. Maçtan kareler Galatasaray ezeli rakibini farklı yendi. Arena'da galibiyet coşkusu Sarı-kırmızılı taraftarların derbi coşkusu. Derbi bitince... Sarı-kırmızılı futbolcuların galibiyet kutlaması.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Türk Telekom Arena'da konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Eboue, Elmander ve Melo'nun golleriyle 3-1 mağlup etti ve ligde liderlik koltuğuna oturdu. Futbolda 'şike soruşturması' nedeniyle belki derbi heyecanı, maçtan günler önce yaşanmadı ancak başlama vuruşu ile Türkiye'de hayat durdu ve herkes Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Maç öncesi ilk 11'ler açıklandığında Fatih Terim ve Aykut Kocaman'ın sürpriz tercihleri dikkati çekti. Sarı-kırmızılı ekipte, Emre Çolak'ın ilk 11'de olmasının yanında, Baros-Elmander ikilisinin aynı anda sahada olması Fatih Terim'in sürpriz tercihi oldu.

Fenerbahçe'de ise son haftaların formda ismi Miroslav Stoch, yedek kulübesinde yer alırken, sahada Caner Erkin vardı. Ayrıca Emre-Cristian ve Selçuk üçlüsü ile Arena'da güçlü bir orta sahayı ilk 11'de oyuna sürdü Aykut Kocaman. İlk tehlikeli atak 6'ıncı dakikada Galatasaray'dan geldi. Bilica'nın ters pası ile soldan hareketlenen Elmander'in kale sahasına ortasında Baros, topa dokunamadı.

Bu pozisyonun ardından, maçın ilk yarım saatlik bölümü adeta Galatasaray'ın hücum oyuncuları ve Volkan Demirel arasında geçti. Bilica'nın inanılmaz hataları ile yüzde yüzlük pozisyonlar yakalayan Sarı-kırmızılı ekip, Baros, Elmader, Kazım ve Emre Çolak ile net gol fırsatlarını değerlendiremedi. Sahasından çıkmakta zorlanan Fenerbahçe'de ise ayakta kalan tek isim Volkan Demirel oldu.

Volkan'ın inanılmaz kurtarışları, Fenerbahçe'nin sahasından bile çıkamadığı dakikalarda kalesinde gol görmesine engel oldu. Arena'da dakikalar süren Galatasaray baskısı, 33'üncü dakikada sonuç verdi ve Emmanuel Eboue'nin şık golüyle Sarı-kırmızılı ekip 1-0 öne geçti. Elmander'in ara pası ile Fenerbahçe savunmasının arasından hareketlenen Eboue, önce Yobo'yu çalımladı, sonra da çok sert vurdu ve Volkan Demirel'i bu kez avladı. Ancak Fenerbahçe'de Bilica'nın hataları bitmek bilmiyordu.

Brezilyalı oyuncu ceza sahasının sağ çaprazından topu Elmander'e kaptırdı. Johan Elmander, kontrol etti ve çok sert vurdu. Volkan'ın da hatasıyla top, ikinci kez Fenerbahçe fileleri ile buluştu. Derbide ilk yarı, oyunun büyük bölümüne hükmeden Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya ise Fenerbahçe, Bienvenu-Stoch ve Emre-Semih değişiklikleri ile başladı. Bu hamle, ikinci yarının başlaması ile sonuçlarını da verdi.

Oyunda dengeyi kuran Sarı-lacivertliler, 54'üncü dakikada Gökhan Gönül'ün yarattığı karambolde topu önünde bulan Stoch'un vuruşu direkten döndü. Oyundaki üstünlüğünü yeniden ele geçiren Galatasaray, 66'ıncı dakikada farkı üçe çıkardı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Bilica'nın arkasında yükselen Felipe Melo, topa diziyle vurmasına rağmen golü yapmayı başardı ve Sarı-kırmızılı ekibi Türk Telekom Arena'da 3-0 öne geçirdi. Maçın uzatma dakikalarında ise sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Alex, kale sahası içinde sarı lacivertlilerin tek golünü kaydetti.

Bu gol, Fenerbahçe için teselliden öteye gidemedi ve Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx

Galatasaray: Muslera xxx, Eboue xxx (Dk. 85 Servet Çetin x), Semih Kaya xxx, Ujfalusi xxx, Hakan Balta xxx, Melo xxx, Kazım Kazım xxx, Selçuk İnan xxx, Emre Çolak xxx (Dk. 87 Ayhan Akman x), Baros xx (Dk. 69 Riera xx), Elmander xxxx

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Gökhan Gönül xx, Bilica x, Yobo x, Ziegler x, Selçuk Şahin x, Emre Belözoğlu x (Dk 46 Semih Şentürk x), Cristian xx, Caner Erkin x (Dk. 73 Özer Hurmacı x), Bienvenu x (Dk. 46 Stoch xx, Alex xx

Goller: Dk. 33 Eboue, Dk. 41 Elmander, Dk. 66 Melo (Galatasaray), 90 2 Alex (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 3 Eboue (Galatasaray), Dk. 56 Caner Erkin, Dk. 64 Selçuk Şahin, Dk. 75 Semih Şentürk (Fenerbahçe)