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Deniz Makedonya’da

Deniz Makedonya’da

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:23
Deniz Makedonya’da

Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz temaslarda bulunmak üzere Makedonya’ya gitti. Makedonya Badminton Federasyonu'nun daveti üzerine 29 Ağustos 'ta adadan ayrılan Başkan Deniz 30 Ağustos sabahı Makedonya’ya gitti. Başta Makedonya Badminton Federasyonu Başkanı ve diğer avrupa ülkelerinin başkan ve temsilcileri ile görüşümeler gerçekleştirecek olan federasyon başkanımız Fırat Deniz ülkemiz badmintonunun çıkışı hakkında bilgi vererek bilgi alış verişinde bulunacak.

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