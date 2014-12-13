Demba Ba Bombası!

İtalyan basını Demba Ba'nın gideceği takım.

Milan'ın devre arasında siyah-beyazlı takımda patlama yapan Demba Ba'yı transfer edeceği, Fernando Torres'i Chelsea'ye göndereceği, Chelsea'nın da arasında transfer anlaşmasını bulunan Beşiktaş'a İspanyol golcüsü kiralayacağı iddia edildi.



İddianın sahibi ise İtalyan Radio CRC! Daha önce de Demba Ba, İtalyan gazeteleri tarafından Milan'a yazılmıştı. Ama böylesine uçuk bir iddia hiç ortaya atılmamıştı. Çünkü FIFA kurallarına göre bir futbolcu aynı sezon içinde hem 2 kez kiralık sözleşmesi yapamaz hem 3 farklı takımda forma giyemez.



Son Güncelleme: 13.12.2014 17:45