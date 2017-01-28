Değirmenlik’te Sevinen Olmadı



Değirömenlik: 0 - Gençlik Gücü: 0Her iki takımın da birer topunun direkten döndüğü karşılaşmada; Gençlik Gücü’nün son dakikada attığı gol de ofsayt nedeniyle iptal edilince karşılaşma başladığı gibi golsüz beraberlikle tamamlandıSadık Cemil Stadı.Utku Hamamcıoğlu, Emine Yarkın, Hüseyin Özaşık.Çayan Çeko, Gençali Kumaş, Rifat Kanöz, Burçin Kerimoğulları, Sercan Çoban, Haşim Girgen, Ümitcan Babahan, Waderson Miranda, Pepe S. Fall, Emre İmam (Osman Kaya), Fehim Yılmaz.Çağatay Gürler, Ali Akbulut, Özcan Saygı, Gökhan Özer, İsmail Soydan, Zeeb Choudhry, Daniel Addo (Abdou F. Dodja), Ceyhun Özalkan (Hakan Altın), Debola Daniel Ogun Seye (Tayfun Doğan). Uğur Sönmez, Hascan Kırmaz.Dk:90 Sercan Çoban (Değirmenlik).Gençlik Gücü, K-Pet Süper Ligi’nin 16’ncı haftasında karşılaştığı Değirmenlik karşısında da arzu ettiği galibiyeti bulamadı.Hatırı sayılır taraftar kitlesinin izlediği karşılaşmada her iki takımın da birer topu direkten döndü. Gençlik Gücü’nün son dakikada attığı gol de ofsayt nedeniyle iptal edilince karşılaşma başladığı gibi golsüz beraberlikle tamamlandı.Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Değirmenlik oldu.3’üncü dakikada, sağdan gelişen Değirmenlik atağında Ümitcan Babahan’ın çaprazdan attığı şutta top kaleci Çağatay Gürler’de kaldı.7’inci dakikada, Haşim Girgen’in ara pasında ceza sahasına girerken vuran Waderson Miranda’nın şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.22’nci dakikada, Emre İmam’ın ara pasında topla buluşan Ümit Babacan’ın sağ çaprazdan şutunda top yandan dışarı çıktı.37’nci dakikada, gelişen Gençlik Gücü atağında Ceyhun Özalkan’ın topla buluşturduğu Hascan Kırmaz’ın ceza sahası yayı üzerinden sert şutunda savunmaya çarpan top yandan az farkla kornere gitti.Korner vuruşundan da sonuç çıkmadı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle kapandı.İkinci yarıya Hakan Altın ve Abdou F. Dodja ile birlikte çıkan Gençlik Gücü, oyuna ağırlığını koymayı başardı.48’inci dakikada, Değirmenlik’ten Ümitcan Babacan kaleci Çağatay Gürler ile karşı karşıya kaldı, kaleciyi aşırtmak istediği topu yandan dışarı gitti.50’nci dakikada, Değirmenlik kalecisi Çayan Çeko ile karşı karşıya kalan Abdou F. Dodja’nın vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.53’üncü dakikada, sağdan yapılan ortada Gençlik Gücü futbolcusu Uğur Sönmez’in kafa şutundan da sonuç çıkmadı.55’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden Hascan Kırmaz’ın uzun pasında topa hareketlenen Debola Daniel Ogun Seye sol çizgi üzerinden topu çevirdi, Abdou F. Dodja’nın bıraktığı topa Hakan Altın yetişemeyince Gençlik Gücü mutlak bir golden oldu.76’ıncı dakikada, Abdou F. Dodja’nın vuruşunda kaleci Çayan Çeko’yu da geçen top sağ yan direkten oyun alanına geri döndü.83’üncü dakikada, Değirmenlik’ten Wanderson Miranda’ın ceza sahası üzerinden sert şutunda kaleci Çağatay Gürler’in müdahale ettiği top ardından üst kale direğine çarparak kornere gitti.87’nci dakikada, Soldan Değirmenlik ceza sahası içerisine gönderilen topla buluşan Abdou F. Dodja, rakibine rağmen topu ağlara gönderdi, ancak bu gol yan hakem Emine Yarkın’ın ofsayt nedeniyle bayrak kaldırmasıyla geçerlilik kazanmadı.90’ıncı dakikada, ikinci sarı kartını gören Değirmenlik futbolcusu Sercan Çoban, kartların rengi kırmızıya dönüştüğünden oyun dışına alındı.Karşılaşma başladığı gibi golsüz beraberlikle tamamlandı.Karşılaşma sonrasında Gençlik Gücü futbolcu ve bazı yöneticilerinin, golü vermediği gerekçesiyle yan hakem Emine Yarkın’a itirazları oldu.