Değirmenlik Mertdin ile anlaştı

K-PET Birinci Liginin dibine demir atan Değirmenlik’te istifa eden teknik direktör Hişam Tarazi’nin yerine göreve Muharrem Mertdin getirildi.

Değrimenlik'te Başkan Emirali Öztüccar geçmiş yıllarda da yeşil beyazlı ekipte görev yapan Muharrem Mertdin ile el sıkışarak, takımın başına getirdi. Geride kalan 6 haftada 0 puanla son sırada yer alan Değirmenlik’te ilk antrenmanına çıkan tecrübeli teknik adam uzun süredir takım çalıştırmıyordu. Mertdin ile Değirmenlik ilk maçına Göçmenköy karşısında sahasında çıkacak.