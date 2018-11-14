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Değirmencioğlu’nun konukları Bosna Hersek’den

Değirmencioğlu’nun konukları Bosna Hersek’den

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:15
Değirmencioğlu’nun konukları Bosna Hersek’den

Bir dizi temaslarda bulunmak ve KKTC’nin 35.kuruluş yıldönümü etkinliklerinde yer almak için adamızda bulunan Bosna-Hersek Zenica-Doboj Kantonu Eğitim, Kültür, Spor ve Bilim Bakanı Mensur Sinanoviç ve Dostluk Köprüsü Sivil Toplum Organizasyonu Başkanı Jasmin İmamoviç, temasları çerçevesinde Spor Dairesi’ni de ziyaret etti. Ziyarette daire müdürü Alkan Değirmencioğlu ve Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu ile de görüşen Sinanoviç ve İmamoviç, iki ülke arasında gençlik ve spor anlamında işbirliği ve toplumlararası dayanışma için neler yapılabileceği konularını ele aldılar.

Yapılan görüşmelerde fikir birliğine varan heyetler, ilerleyen günlerde daha ayrıntılı bir biçimde iki ülke arasında gençlik ve spor anlamında işbirliği konularını geliştirme ve yakınlaşma için adım atma yönünde görüş birliğine vardı. Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Bosna-Hersek Zenica-Doboj Kantonu Eğitim, Kültür, Spor ve Bilim Bakanı Mensur Sinanoviç ve Dostluk Köprüsü Sivil Toplum Organizasyonu Başkanı Jasmin İmamoviç’e ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, birer anı plaketi takdim etti.

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