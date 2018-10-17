Değirmencioğlu’na ziyaret

Bu yıl 18.’si gerçekleştirilen Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde adamızda bulunan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç ve beraberindeki heyet, KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette, iki ülkenin Masa Tenisi Federasyonları arasındaki ilişikleri daha da geliştirmek, yeni projeler üretip hayata geçirmek için bir dizi görüşmelerde bulunuldu. Görüşmeleri değerlendiren Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Masa Tenisi alanında işbirliğini daha da geliştirmek ve yaygınlaştırmak için neler yapılabileceğini konuştuklarını ve önümüzdeki günlerde bir takım adımlar atacaklarını vurguladı.