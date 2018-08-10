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Değirmencioğlu, Yücebaş’ı kabul etti

Değirmencioğlu, Yücebaş’ı kabul etti

10 Ağustos 2018 Cuma 11:39
Değirmencioğlu, Yücebaş’ı kabul etti

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en iyi drift pilotlarının katıldığı Red Bull Car Park Drift’te büyük bir başarıya imza atarak şampiyon olan KKTC’li pilot İbrahim Yücebaş’ı kabul etti.

İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Red Bull Car Park Drift Türkiye Şampiyonası’nda birinci olan İbrahim Yücebaş, 23 Eylül’de Beyrut’ta düzenlenecek Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Yücebaş’ı kabulünde konuşan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, son zamanlarda bireysel sporlarda elde edilen başarılara bir yenisinin daha eklendiğini söyleyerek, ülke sporcularımızın ne kadar yetenekli ve donanımlı olduklarının, her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirtti. İbrahim Yücebaş’ın, Türkiye’nin en iyi drift pilotlarını geride bırakarak önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayan Değirmencioğlu, her alanda ülke sporunun gelişmesi daha da büyük başarılar kazanılması için üzerlerine düşen görevleri bildiklerini ve bu bağlamda çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

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