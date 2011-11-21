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Defans oyuncularını deliye döndürdü

Arda Turan, Levante karşısında A. Madrid'in en iyisi olarak gösterilirken, İspanyol spor gazeteleri de....

Defans oyuncularını deliye döndürdü

Arda Turan, Levante karşısında A. Madrid'in en iyisi olarak gösterilirken, İspanyol spor gazeteleri de....

21 Kasım 2011 Pazartesi 16:15
Defans oyuncularını deliye döndürdü
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Arda Turan, Levante karşısında A. Madrid'in en iyisi olarak gösterilirken, İspanyol spor gazeteleri de, ''Ortasahada tam bir özgürlüğe sahipti, Levante'nin defans oyuncularını deliye döndürdü'' yorumunu yaptı.

İspanyol spor gazeteleri, La Liga'nın 13. haftasında sahasında oynadığı maçta Levante'yi 3-2 yenen Atletico Madrid'in en iyisi olarak Arda Turan'ı gösterdi. Tek dört yıldızı Arda'ya veren ve Türk futbolcuyu maçın en iyi oyuncusu seçen El Mundo Depeortivo gazetesi ''Mükemmel bir maç çıkaran Arda Turan, Atletico'nun hücumunun motoru oldu'' ifadelerini kullandı.

Yapılan yorumda ''İlk dakikadan itibaren hiperaktif gözüktü. Son topa kadar savaştı, hemen sarı kartı da bundan gördü ve Atletico'nun en iyi oyunlarına imzasını attı. Ortasahada tam bir özgürlüğe sahipti ve Atletico'nun tehlikeli ataklarını yaratmak için her iki kanata da geçti. Levante'nin defans oyuncularını deliye döndürdü'' denildi.

''Arda ve Reyes teknik direktörü kurtardı'' başlığı atan AS gazetesi de, maçın yıldızı olarak öne çıkardığı Arda için ''Atletico'nun en güvenilir futbolcusu olarak yerini sağlamlaştırdı. Takımının en ihtiyaç duyduğu anda skoru 2-1'i yaptırdı. Türk futbolcu, parıldadı'' diye yazdı.

Marca gazetesi ise puanını 16'ya çıkartarak 9. sıraya yükselen Atletico Madrid'in ''drama dönüşecek gibi gözüken maçta sadece bir güven oyu aldığını'' savundu.

Son Güncelleme: 21.11.2011 16:15
Anahtar Kelimeler:
ArdaTuranİspanyolA.MadridLevante
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