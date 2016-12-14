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14 Aralık 2016 Çarşamba 10:58

DAÜ’ de futbol konuşuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri bölümü tarafından organize edilen “Futbol Sadece Futbol mudur?” konulu panel gerçekleşti.

DAÜ' de futbol konuşuldu
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 DAÜ’ de futbol konuşuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri bölümü tarafından organize edilen “Futbol Sadece Futbol mudur?” konulu panel gerçekleşti. Sağlık Bilimleri Fakültesi amfisinde yapılan panelin moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı Prof.Dr. Mehtap Malkoç yaparken, panele konuşmacı olarak ülkemiz spor yazarlarından Ogün Genç Kaçmaz ve Türkiye’nin tanınmış teknik direktör ve spor yorumcularından Önder Özen katıldı. Oldukça kalabalık bir izleyici topluluğu karşısında gerçekleşen panelde konuşmacılardan Ogün Genç Kaçmaz ülke futbolumuzun içerisinde bulunduğu temel yapı, yaşam şartları ve idari konuların zorluğundan bahsederken, ülke futboluna gereken önemin verilmediğinin altını çizdi. Bir diğer konuşmacı Önder Özen ise futbolun ülkeler ve ülkeleri yönetenler üzerinde ki sosyal ve ekonomik yapısından bahsederken, özellikle Türkiye futbolunun içerisinde bulunduğu mali ve yönetimsel çıkmazdan bahsetti .Panel soru-cevap şeklinde sona erdi.






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FutbolDaü
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